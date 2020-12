El Avenida continúa ‘on fire’ a pesar de ser Navidad

El Perfumerías Avenida no ha parado ni por Navidad. El conjunto de Roberto Íñiguez se entrenó este viernes con la mente puesta en el partido de este mismo domingo. Cosas del calendario... “Es corto, muy corto, pero al menos no viajamos fuera”, apuntaba la americana Karlie Samuelson con unas gafas de renos navideños sobre los ojos, antes de contar su segunda experiencia de Navidad en Salamanca: “Es mi segunda Navidad aquí y lejos de casa, pero esta ha sido especial porque estaba Lou —su hermana, también jugadora del Perfumerías— y mi padre y hemos podido estar en Nochebuena juntos. Es verdad que la mitad de mi familia esta allí en Estados Unidos, pero hemos estado tres y hablamos por el móvil con el resto”, afirmó.

A Silvia Domínguez los dos días de parón lejos de parecerle “corto” como a su compañera le han parecido todo un lujo: “Para mí han sido dos días especiales, muy breves pero intensos porque hacía cinco meses que no podía ver a mis padres y a mi gente, y aunque haya restricciones y no hayamos estado tantos como nos gustaría, al menos he podido verlos. Son dos días, al menos en mi caso, más de descanso mental que físico”, apuntó la capitana del Perfumerías Avenida en su break navideño más corto. Mañana se juega.