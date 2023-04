El Avenida “certifica” su pase a semifinales en 40 minutos, tras aplastar a Cadi La Seu (45-92)

El Perfumerías Avenida tiene los dos pies en las semifinales de la Liga Femenina. Sería algo nunca visto que el Cadí La Seu consiga remontar el domingo en Würzburg los 47 puntos con los que las salmantinas se marcharon de tierras pirenaicas. Que el equipo de Pepe Vázquez llegaba a la fase por el título en un buen momento era algo sabido, pero nadie podía esperarse una exhibición como la de hoy. No solo por la ventaja (hacía mucho tiempo que no llegaba un triunfo semejante), sino por la manera de conseguirla frente a uno de los equipos más en forma de la competición. Y, como no podía ser menos, con una espectacular actuación colectiva, reflejada en los +122 puntos de valoración.

El Avenida no se conformó en ningún momento, a pesar de que la diferencia fue grande desde el principio, y nunca se relajó para terminar ganando con suma autoridad en La Seu. El resto de duelos de los cuartos de final fueron muy ajustados y Teledeporte eligió mal si lo que quería era algo similar, aunque al menos los espectadores pudieron disfrutar de la tremenda exhibición charra.

El conjunto entrenado por Pepe Vázquez no tardó nada en mostrar sus intenciones: saltó a la pista decidido a maniatar a su rival y lo hizo, impidiendo que fuera capaz de anotar en posiciones medianamente cómodas. La defensa fue de alta intensidad y eso permitió a las perfumeras ir sumando puntos con asiduidad, para conseguir una extraordinaria renta de 16 puntos al final del primer cuarto: 6-22.

El Cadí La Seu mejoró después, gracias especialmente a que capturaba varios rebotes ofensivos. Pero el Avenida no dejaba de aumentar su renta, primero gracias a la sociedad formada por Leo Rodríguez (que no encontró una mejor manera de celebrar sus 300 encuentros que dando regalos a sus compañeras) y Reisingerova, y después con una Fasoula que se mostraba imparable en la pintura. Las salmantinas se marcharon al descanso mandando por 25 puntos después de mantener su ritmo ofensivo y también su excelente trabajo defensivo, aunque las locales encontraron la manera de anotar alto más.

Si había dudas de que el Avenida podía dejar de apretar el acelerador, quedaron resueltas en el primer minuto y medio de la reanudación, cuando llegaron tres triples, dos de Bridget Carleton y otro de Nogic. Después tomó el relevo una Alexis Prince que parece haber llegado en su mejor momento a la lucha por el título y que tiene que ser una jugadora muy importante para optar a conseguirlo.

El panorama no cambio ni en el tercer cuarto (12-25) ni en el último (12-21), porque el Avenida, aprovechando la profundidad de su banquillo, peleó hasta el último segundo por aumentar al máximo su ventaja.

Queda el partido del domingo, para seguir construyendo ya pensando en las semifinales, y esperando al rival por un puesto en la final de la Liga Femenina.