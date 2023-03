El Avenida cae en Liga doce partidos después

Si alguien se creía que, tras la batalla de leyenda firmada por el Perfumerías Avenida frente al USK Praga por la Final Four, todo iba a ser coser y cantar de vuelta en la competición local. Evidentemente se equivocaba. Es que fue todo lo contrario; y así el conjunto de Pepe Vázquez cayó en el Wizink Center -que, por cierto, presentó una gran entrada- después de haber enlazado once choques seguidos ganados en la Liga Femenina y antes de poner rumbo a la Copa de la Reina con un serio toque de atención.

Había, no avisado, sino recalcado Pepe Vázquez en la previa, en estos tres días de transición entre el adiós a Europa y la vuelta a la competición nacional (y todo lo que se viene), que “cuidado” con el Estudiantes, que a todo campo tienen “mucho peligro”, que no están así en la tabla (peleando por meterse en el playoff por el título) “por casualidad”, que... Y un “cuidado” detrás de otro se cumplieron ya en el primer cuarto del choque, que fue trepidante. Gretter le dio una sal y una pimienta desde el principio con esa manera endiablada de encarar a las jugadoras del Avenida, que tantas veces les sorprendió. Una finta, una amago, un cambiarse el balón de mano que acabó con las defensas en las dos canastas; porque ese toque acidulado se le contagió al Avenida en el aro contrario. Y así los diez primeros minutos fueron de locura: una canasta, y otra, y... hasta el 23-25 final que puso Andrea Vilaró con su triple un poco antes de la bocina.

El Estudiantes salió con esta misma lección a pelearle al Avenida el segundo cuarto. Y vaya que sí le funcionó. El conjunto madrileño llevó contra las cuerdas al equipo de Pepe Vázquez. No es que estuviera desquiciado sobre el parqué, ni mucho menos, pero sí se quedó como atónito ante el ritmo vertiginoso al que estaba siendo sometido. Ninguno de los golpes de Thomas o Jones en la serie de la Euroliga les dejó tan KO como lo hizo el conjunto colegial durante la primera mitad del segundo cuarto. Pepe Vázquez intentó cortar de raíz aquello con un tiempo muerto sobre el minuto 15 de choque (en el que Reisingerova ya sumaba tres faltas personales): lo hizo cuando el marcador era 32-28 y su equipo solo llevaba 3 puntos anotados en todo el cuarto; y tras una pérdida tontísima de Nogic que sirvió en bandeja a Eranzetamurgil la que, para entonces, era la máxima de ventaja para el conjunto local, que llegó a estar 7 puntos arriba. Ese fue, verdaderamente, el punto de break del cuarto para el Avenida. El conjunto charro se repuso del noqueo con Cazorla, Carleton y Silvia Domínguez currando sobre la pista. Entre las tres lograron que la diferencia al descanso solo fuera de 2 puntos (42-40).

Y ellas mismas fueron las que pusieron por delante (44-45) al Avenida nada más reanudarse el encuentro. Con el marcador levemente a favor no cambió nada y ahí, sí, de verdad, comenzó a fraguarse la derrota final. Y es que el Estudiantes no solo no claudicó -firmó un choque completísimo- sino que se reafirmó como pez en el agua del intercambio de golpes. Aceptó cuando el Avenida le asestaba golpes que parecían de ruptura y luego se los devolvía con la misma entereza que fe en su juego alegre. Solo una vez volvió a estar por delante el Avenida en este cuarto (54-55); a partir de ahí el Estudiantes volvía a conseguir un colchón (ahora de 5 puntos) que Onyenwere anulaba otra vez al filo del final de periodo, como había hecho Vilaró en el primero.

De arreones en arreones sobrevivió el Avenida hasta que no hubo más. En el último periodo, en el que hubo más físico que danza sobre la pista, el Estudiantes sacó a flote un coraje que le llevó a la victoria final. Eso y que el conjunto perfumero estuvo sin anotar tres minutos y medio que le costaron la misma vida en el Wizink. Ese apagón lo aprovechó Gretter para sentenciar el encuentro con 6 puntos claves hasta el 78-72 con el que se cerró el encuentro.