El Aquimisa Carbajosa cae de nuevo tras no defender una gran ventaja (61-64)

El Aquimisa Carbajosa Empresarial ha perdido por un ajustado 61-64 frente al Grupo Alega Cantabria un partido en el que llegó a dominar por 19 puntos antes del descanso. Sin embargo, en la segunda mitad el equipo salmantino no pudo mantener el nivel anotador y los visitantes fueron poco a poco recortando su desventaja hasta dar la vuelta al marcador en el último minuto.

El Aquimisa Carbajosa Empresarial comenzaba enchufadísimo el encuentro y en dos minutos mandaba ya por 9-0. La defensa cántabra no era capaz de parar las penetraciones de los jugadores locales, que mediado el primer cuarto mantenían la diferencia después de anotar sus primeros 6 tiros de campo. Después se unió Juanpe Jiménez con un par de triples y el marcador indicaba un claro 28-14 tras los primeros 10 minutos. Los de Yeyo Vicente seguían a lo suyo, dominando el rebote defensivo y provocando pérdidas del Alega Cantabria y en el lado contrario seguían sin fallar, con una espectacular de 10 de 11 en los tiros de dos para que Juanpe pusiera un cómodo 36-17 a los 13 minutos. Los visitantes realizaron algunos ajustes que complicó los ataques charros y llegó un parcial de 0-9 con el que el marcador se estrechaba hasta el 36-26. Un triple de Demba y un 2+1 de Hidalgo volvían a dar aire a los de Carbajosa, que se marchaban al descanso dominando 42-30.

A la vuelta de vestuarios el juego siguió muy igualado, con los dos equipos intercambiándose canastas pero con el Grupo Alega Cantabria algo más acertado para ir poco a poco descontando suu desventaja, que todavía era de +8 para los locales al finalizar el tercer periodo. Y en el último, la diferencia no dejó de bajar, ya que el Aquimisa Carbajosa Empresarial no fue capaz de superar una defensa visitante cada vez más intensa, obligado a tiros forzados o pérdidas de balón. El equipo de Sergio Vicente solo fue capaz de anotar 5 puntos en los últimos 10 minutos y el cuadro visitante se puso por primera vez por delante a 1.18 del final. Ewuosho se jugó un tiro muy forzado, Juanpe tampoco acertó con un triple, y todavía tuvo Carlos Hidalgo la última bola para forzar la prórroga con el 61-64, pero no entró y el base andaluz reclamó que le habían hecho falta. Al final, derrota que podía esperarse, aunque con decepción por cómo transcurrió el partido.