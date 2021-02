Detectado un caso de coronavirus en la plantilla del Perfumerías Avenida

En las últimas horas se ha detectado un caso positivo por COVID 19 en el primer equipo de Perfumerías Avenida: la jugadora holandesa Emese Hof. A raíz de recibir la información de varios casos detectados en la selección nacional con la que Hof participó en la reciente ventana FIBA, el club había procedido a realizar varias pruebas (tanto PCR como antígenos) a dicha jugadora, siendo las primeras negativas hasta que, en la realizada en la jornada de este jueves, se ha obtenido un resultado positivo.

En cualquier caso, y por prevención, se había procedido a aislar a Emese en los últimos días, por lo que no ha existido contacto en las horas previas con el resto del equipo que, no obstante, ha sido sometido en la mañana de este viernes a pruebas PCR y no podrá entrenar conjuntamente hasta obtener los resultados.

La afectada se encuentra, por tanto, en su domicilio presentando síntomas leves de la enfermedad, y, siguiendo los protocolos establecidos, permanecerá en cuarentena el tiempo necesario para su recuperación que, esperamos, sea lo más satisfactoria y pronta posible.

El club ha informado de que tras la realización en las últimas horas de las pruebas PCR efectuadas a la plantilla, a excepción de la jugadora aislada con COVID 19, y el staff técnico del primer equipo, el resultado de todas ellas ha sido negativo. Así pues, siguiendo los protocolos sanitarios establecidos, el equipo volverá al trabajo esta misma tarde para preparar el partido del próximo domingo, a las 12h en Würzburg, ante Spar Gran Canaria.