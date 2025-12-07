Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo

Casademont Zaragoza - Perfumerías Avenida en directo: resultado y marcador online del partido de Liga Femenina (42-39, descanso)

Sigue minuto a minuto el partido de este domingo 7 de diciembre en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza entre el Casademont Zaragoza y el Perfumerías Avenida de la Liga Femenina

Alex G. Santana

Alex G. Santana

Salamanca

Domingo, 7 de diciembre 2025, 11:56

Actualizado Hace 4 minutos

2º Cuarto

DESCANSO EN EL PRÍNCIPE FELIPE: 42-39

Ha aprovechado el Casademont Zaragoza los tiros libres para lograr su máxima renta hasta ahora

Enlace copiado

2º Cuarto

IYANA DE NUEVO

Se estaba complicando el ataque pero resuelve: 38-39

Enlace copiado

2º Cuarto

POR DELANTE ZARAGOZA

No lo hacía desde el 5-3, pero Oma ha aprovechado que no ha bajado a defender Avenida: 38-37

Enlace copiado

2º Cuarto

INTERCAMBIO DE CANASTAS

Aquí no para nadie. Empató Fingall y Meyers vuelve a poner por delante a Avenida: 35-37

Enlace copiado

2º Cuarto

VAYA CANASTA DE IYANA

Se fue de todas las rivales que salieron a su paso

Enlace copiado

2º Cuarto

CORTA EL PARCIAL MOUSS

Le hacía falta anotar a Avenida y lo ha hecho la francesa: 31-33

Enlace copiado

2º Cuarto

AHORA LE HA DADO EN LA CABEZA SPREAFICO A FINGALL

Demasiado dura ahora también la italiana

Enlace copiado

2º Cuarto

7 PUNTOS SEGUIDOS DE LEITE

La francesa está imparable y esto ya está en empate: 31-31

Enlace copiado

2º Cuarto

TRIPLE DE LEITE

29-31 y Montañana tiene que pedir tiempo muerto

Enlace copiado

Icono2º Cuarto

SORIANO DESDE SU CASA

Vaya triple de la base de Avenida para poner el 24-31, pero contesta Leite para bajar la renta a 5

Enlace copiado

2º Cuarto

ZELLOUS ELLA SOLA

Se fabricó la canasta la norteamericana: 21-28

Enlace copiado

1º Cuarto

ACABA EL PRIMER CUARTO: 21-26

5 de ventaja para un Avenida muy serio

Enlace copiado

1º Cuarto

QUÉ FALTA MÁS FEA DE MAWULI

Codazo en la cara de Meyers cuando se iba a la canasta

Enlace copiado

Icono1º Cuarto

AHORA SÍ MEYERS

No había metido el primero pero lo volvió a intentar y lo mete: 15-24

Enlace copiado

1º Cuarto

SE LA DEVUELVE AHORA HEMPE

Además con falta, la segunda de Cave, que tiene que irse al banquillo (14-21)

Enlace copiado

1º Cuarto

PARADITA Y TIRO DE CAVE

Qué bien resolvió la norteamericana ante la defensa de Hempe

Enlace copiado

1º Cuarto

CANASTÓN DE SORIANO

Cómo encontró el hueco la catalana: 7-18

Enlace copiado

1º Cuarto

TIENE QUE PEDIR TIEMPO MUERTO CANTERO: 7-16

Anotó Cave y se va Avenida 9 arriba

Enlace copiado

Icono1º Cuarto

IYANA SIGUE ENCHUFADA

Vaya comienzo de encuentro de la asturiana, que lleva ya 7 puntos

Enlace copiado

1º Cuarto

QUÉ VERTICAL ESTÁ AVENIDA

Primero fue Iyana y ahora Spreafico las que se han ido con decisión al aro maño y las dos han recibido falta

Enlace copiado

1º Cuarto

IYANA DESDE EL TIRO LIBRE

5-7 manda Avenida

Enlace copiado

1º Cuarto

VAYA RITMO TIENE EL PARTIDO

5-5 tras el primer minuto. Anotó ahora Cave

Enlace copiado

1º Cuarto

EMPATA FLORES: 3-3

Contesta la base del Casademont

Enlace copiado

Icono1º Cuarto

SPREAFICO, LA PRIMERA: 0-3

Cómo empieza el choque la italiana. Cómo ha ganado en confianza

Enlace copiado

Icono1º Cuarto

EMPIEZA EL PARTIDO

Primera bola para Avenida

Enlace copiado

Previa

AMBIENTAZO EN EL PRÍNCIPE FELIPE

Los aficionados zaragozanos tenían ganas de este partidazo y se ve una muy buena entrada en las gradas

Enlace copiado

Previa

EL TRÍO ARBITRAL

Francisco José Zafra, Francisco González e Israel Chacón son los árbitros que dirigirán el encuentro. Esperemos que con más acierto que los últimos el miércoles en Würzburg

Enlace copiado

Previa

YA TENEMOS QUINTETO DEL CASADEMONT

Carla Leite, Laia Flores, Ornella Bankole, Nadia Fingall y Aminata Gueye. Gran cinco inicial de las mañas más lo que tienen en el banquillo: Mariona, Pueyo, Hempe, Hermosa, Mawuli...

Enlace copiado

Previa

IYANA: «EN WÜRZBURG PASAN ESTAS LOCURAS»

24 horas después de su gran actuación frente al Valencia BC, la base ovetense hablaba en LA GACETA de sus sensaciones y de cómo ve al equipo. Hoy no juegan en casa, pero confía en el momento que atraviesan

Enlace copiado

Previa

MONTAÑANA NO TOCA EL QUINTETO

¿Para que cambiar lo que funciona? Iyana Martín, Andrea Vilaró, Laura Spreafico, Mouss Djaldi-Tabdi y Khadijiah Cave serán las titulares contra las mañas

Enlace copiado

Previa

OTRO DOMINGO POR LA MAÑANA

El Perfumerías Avenida se está acostumbrando a jugar los domingos, aunque hoy será a las 12:15 y no hora y cuarto antes como el de la pasada semana contra el Jairis. Todavía queda un ratito por si quieres ver la previa y las declaraciones de Montañana

Enlace copiado

Previa

AVENIDA, YA EN EL PRÍNCIPE FELIPE

La última visita fue en las semifinales de la Copa de la Reina de la pasada temporada y ganó Avenida. Hoy intentará volver a salir victorioso. Las jugadoras de Anna Montañana ya están calentando en el Príncipe Felipe

Enlace copiado

Previa

COLÍDER CONTRA QUINTO

El Casademont Zaragoza está en lo más alto de la clasificación de la Liga Femenina junto al Spar Girona, después de haber perdido solamente un partido. Avenida está quinto, a una victoria de la tercera plaza

Enlace copiado

Previa

A POR LA TERCERA

El equipo de Anna Montañana intentará completar una semana mágica después de las victorias contra el Hozono Global Jairis y el Valencia BC . Será muy complicado, pero Avenida ya es otro muy diferente al de hace unas semanas

Enlace copiado

Previa

MUY BUENOS DÍAS A TODOS

Hola, hola. Hoy vuelve a jugar el Perfumerías Avenida y os lo vamos a contar como siempre. Partidazo contra el Casademont Zaragoza

Enlace copiado

Ver más
Volver al inicio
Actualización disponible

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Casademont Zaragoza - Perfumerías Avenida en directo: resultado y marcador online del partido de Liga Femenina (42-39, descanso)

Casademont Zaragoza - Perfumerías Avenida en directo: resultado y marcador online del partido de Liga Femenina (42-39, descanso)