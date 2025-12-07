Casademont Zaragoza - Perfumerías Avenida en directo: resultado y marcador online del partido de Liga Femenina (42-39, descanso)
Sigue minuto a minuto el partido de este domingo 7 de diciembre en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza entre el Casademont Zaragoza y el Perfumerías Avenida de la Liga Femenina
Salamanca
Domingo, 7 de diciembre 2025, 11:56
2º Cuarto
DESCANSO EN EL PRÍNCIPE FELIPE: 42-39
Ha aprovechado el Casademont Zaragoza los tiros libres para lograr su máxima renta hasta ahora
2º Cuarto
IYANA DE NUEVO
Se estaba complicando el ataque pero resuelve: 38-39
2º Cuarto
POR DELANTE ZARAGOZA
No lo hacía desde el 5-3, pero Oma ha aprovechado que no ha bajado a defender Avenida: 38-37
2º Cuarto
INTERCAMBIO DE CANASTAS
Aquí no para nadie. Empató Fingall y Meyers vuelve a poner por delante a Avenida: 35-37
2º Cuarto
VAYA CANASTA DE IYANA
Se fue de todas las rivales que salieron a su paso
2º Cuarto
CORTA EL PARCIAL MOUSS
Le hacía falta anotar a Avenida y lo ha hecho la francesa: 31-33
2º Cuarto
AHORA LE HA DADO EN LA CABEZA SPREAFICO A FINGALL
Demasiado dura ahora también la italiana
2º Cuarto
7 PUNTOS SEGUIDOS DE LEITE
La francesa está imparable y esto ya está en empate: 31-31
2º Cuarto
TRIPLE DE LEITE
29-31 y Montañana tiene que pedir tiempo muerto
2º Cuarto
SORIANO DESDE SU CASA
Vaya triple de la base de Avenida para poner el 24-31, pero contesta Leite para bajar la renta a 5
2º Cuarto
ZELLOUS ELLA SOLA
Se fabricó la canasta la norteamericana: 21-28
1º Cuarto
ACABA EL PRIMER CUARTO: 21-26
5 de ventaja para un Avenida muy serio
1º Cuarto
QUÉ FALTA MÁS FEA DE MAWULI
Codazo en la cara de Meyers cuando se iba a la canasta
1º Cuarto
AHORA SÍ MEYERS
No había metido el primero pero lo volvió a intentar y lo mete: 15-24
1º Cuarto
SE LA DEVUELVE AHORA HEMPE
Además con falta, la segunda de Cave, que tiene que irse al banquillo (14-21)
1º Cuarto
PARADITA Y TIRO DE CAVE
Qué bien resolvió la norteamericana ante la defensa de Hempe
1º Cuarto
CANASTÓN DE SORIANO
Cómo encontró el hueco la catalana: 7-18
1º Cuarto
TIENE QUE PEDIR TIEMPO MUERTO CANTERO: 7-16
Anotó Cave y se va Avenida 9 arriba
1º Cuarto
IYANA SIGUE ENCHUFADA
Vaya comienzo de encuentro de la asturiana, que lleva ya 7 puntos
1º Cuarto
QUÉ VERTICAL ESTÁ AVENIDA
Primero fue Iyana y ahora Spreafico las que se han ido con decisión al aro maño y las dos han recibido falta
1º Cuarto
IYANA DESDE EL TIRO LIBRE
5-7 manda Avenida
1º Cuarto
VAYA RITMO TIENE EL PARTIDO
5-5 tras el primer minuto. Anotó ahora Cave
1º Cuarto
EMPATA FLORES: 3-3
Contesta la base del Casademont
1º Cuarto
SPREAFICO, LA PRIMERA: 0-3
Cómo empieza el choque la italiana. Cómo ha ganado en confianza
1º Cuarto
EMPIEZA EL PARTIDO
Primera bola para Avenida
Previa
AMBIENTAZO EN EL PRÍNCIPE FELIPE
Los aficionados zaragozanos tenían ganas de este partidazo y se ve una muy buena entrada en las gradas
Previa
EL TRÍO ARBITRAL
Francisco José Zafra, Francisco González e Israel Chacón son los árbitros que dirigirán el encuentro. Esperemos que con más acierto que los últimos el miércoles en Würzburg
Previa
YA TENEMOS QUINTETO DEL CASADEMONT
Carla Leite, Laia Flores, Ornella Bankole, Nadia Fingall y Aminata Gueye. Gran cinco inicial de las mañas más lo que tienen en el banquillo: Mariona, Pueyo, Hempe, Hermosa, Mawuli...
🖐️𝐈𝐍𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 pic.twitter.com/XnTOj8rC6w— Casademont Zaragoza (@casademontBZ) December 7, 2025
Previa
IYANA: «EN WÜRZBURG PASAN ESTAS LOCURAS»
24 horas después de su gran actuación frente al Valencia BC, la base ovetense hablaba en LA GACETA de sus sensaciones y de cómo ve al equipo. Hoy no juegan en casa, pero confía en el momento que atraviesan
Previa
MONTAÑANA NO TOCA EL QUINTETO
¿Para que cambiar lo que funciona? Iyana Martín, Andrea Vilaró, Laura Spreafico, Mouss Djaldi-Tabdi y Khadijiah Cave serán las titulares contra las mañas
Y hoy salimos con estas 🖐️ GLADIADORAS— Perfumerías Avenida (@CBAvenida) December 7, 2025
🤝 MÁS PREVENCIÓN 🤝 pic.twitter.com/ZcmRMvka7p
Previa
OTRO DOMINGO POR LA MAÑANA
El Perfumerías Avenida se está acostumbrando a jugar los domingos, aunque hoy será a las 12:15 y no hora y cuarto antes como el de la pasada semana contra el Jairis. Todavía queda un ratito por si quieres ver la previa y las declaraciones de Montañana
Previa
AVENIDA, YA EN EL PRÍNCIPE FELIPE
La última visita fue en las semifinales de la Copa de la Reina de la pasada temporada y ganó Avenida. Hoy intentará volver a salir victorioso. Las jugadoras de Anna Montañana ya están calentando en el Príncipe Felipe
1️⃣ HORA— Perfumerías Avenida (@CBAvenida) December 7, 2025
Otro PARTIDAZO 🔥@casademontBZ 🆚 @CBAvenida
⏰ 12:15
📍Príncipe Felipe
📺 AS TV (YouTube) pic.twitter.com/ctbPadBmoH
Previa
COLÍDER CONTRA QUINTO
El Casademont Zaragoza está en lo más alto de la clasificación de la Liga Femenina junto al Spar Girona, después de haber perdido solamente un partido. Avenida está quinto, a una victoria de la tercera plaza
Previa
A POR LA TERCERA
El equipo de Anna Montañana intentará completar una semana mágica después de las victorias contra el Hozono Global Jairis y el Valencia BC . Será muy complicado, pero Avenida ya es otro muy diferente al de hace unas semanas
Previa
MUY BUENOS DÍAS A TODOS
Hola, hola. Hoy vuelve a jugar el Perfumerías Avenida y os lo vamos a contar como siempre. Partidazo contra el Casademont Zaragoza
