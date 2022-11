Carlos Méndez, tras dejar la gerencia del Avenida: “Yo tenía un pensamiento e Íñiguez otro”

Han pasado unos días desde que Carlos Méndez anunciaba en un comunicado que dejaba de ser el director deportivo y gerente del Perfumerías Avenida.

En el mismo aludía a razones personales, por la imposibilidad de compatibilizar tantas horas dedicado al club con su vida laboral y familiar, y ahora, “mucho más relajado”, reconoce que el enfrentamiento con Roberto Íñiguez, magnificado en las últimas semanas pero que viene de lejos “ha influido, para qué negarlo” en su decisión.

Desde que él y el presidente, Jorge Recio, contestaron en una seria rueda de prensa a las palabras del técnico criticando distintos aspectos, Méndez explica que no ha hablado con Íñiguez: “El presidente sí se reunió con él, me parece correcto y lo respeto”. Por eso, el ya solamente miembro de la junta directiva se sincera: “Lo he hecho por el bien del club. En esta época siempre empezábamos a planificar la siguiente temporada y es lo que va a seguir pasando ahora porque el club está muy estructurado”. Lo harán o lo están ya haciendo Recio e Íñiguez: “Jorge tiene una capacidad incluso mayor que la mía para llevar esa planificación”, manifiesta confiado.

No han sido unos días fáciles para ninguno de los tres protagonistas. El presidente y Carlos Méndez mantienen una profunda amistad y lo sucedido ha sido duro. Jorge Recio es una persona muy sensible y estas cosas le afectan notablemente y más con alguien tan cercano como el que ha sido su compañero de viaje durante 22 años.

Los dos han actuado de la manera en la que lo han hecho, obligados por las circunstancias, por su amor al Avenida. No hay que olvidar que Recio y sus hermanos son los que ponen la gran parte del dinero para que el club viva y esté cada temporada con los mejores. Y Roberto Íñiguez, al que ambos afearon el haber hablado de temas internos en público, también lo ha hecho porque quiere lo mejor para su equipo motivado por su tremenda auto exigencia.

Ahora será él la mano derecha del máximo mandatario y será más sencillo -dentro de las limitaciones económicas- que todo se haga como él quiere. De no haber tomado la decisión, la situación era insostenible y Carlos Méndez ha evitado futuros problemas.

Hasta ahora no había sido así, aunque es verdad que Íñiguez ha tenido mucha más influencia en la toma de decisiones estos años que cualquier entrenador anterior. Aunque el conflicto haya saltado ahora, viene de lejos. Incluso en la rueda de prensa se recordó que el técnico vitoriano le había dicho a Carlos Méndez que no parecía convencido de su llegada al cargo.

Y el exdirector deportivo no oculta que han tenido maneras distintas de ver las cosas: “Mi posición siempre fue estricta y puedo entender que no estuviera de acuerdo. Él tenía unas opiniones y yo otras pero todo debía ser interno. Roberto me parece un gran entrenador pero yo siempre he funcionado de esa forma. Tenía un pensamiento y él otro, no tenía mayor historia ni yo poseo la verdad absoluta”.

Méndez ya no estará a su lado pero está seguro de que al Avenida le irá bien: “Jorge ha sido el motor fundamental estos 22 años y le veo con muchas ganas, va a tirar adelante sin problemas”.