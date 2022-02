Carlos Méndez, gerente del Avenida, sobre el aumento del aforo: “El daño ya está hecho”

El Perfumerías Avenida es el club salmantino que más puede notar el aumento del límite de aforo, que en su caso, al ser un pabellón, pasa del 50% al 75%. No obstante, el club salmantino sostiene que “el daño ya está hecho”. Así lo pone de manifiesto el gerente del Perfumerías Avenida, Carlos Méndez. “El perjuicio de los meses anteriores es irreparable. Para nosotros es un daño terrible”, describe Méndez, que cifra las pérdidas por las limitaciones de aforo de los últimos meses en una franja de entre 15.000 y 20.000 euros. “Hemos perdido las mejores taquillas de la temporada en los partidos que más público arrastran como Praga, Ekaterimburgo, Venezia y Valencia”, argumenta Carlos Méndez.

Además, el gerente del Avenida denuncia que el Consejo Superior de Deportes (CSD) sí ha dado ayudas por este tipo de pérdidas a los clubes de la ACB de baloncesto o de la ASOBAL de balonmano, pero al baloncesto femenino no. “Me parece muy bien que se den ayudas a esas ligas, pero no comprendemos la causa por la que no llegan al baloncesto femenino”, añade Carlos Méndez.

“Después del parón volveremos a abrir la venta de entradas a los no socios, pero ahora en el calendario no vienen equipos tan atractivos para el aficionado por lo que no esperamos grandes taquillas hasta los playoff a final de temporada”, indica.