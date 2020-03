Carlos Méndez: “Esta temporada ya ha acabado, habrá que ver cuántos equipos compiten en la próxima”

Carlos Méndez, gerente del Perfumerías Avenida, afronta este periodo de confinamiento por la crisis sanitaria del coronavirus con la responsabilidad de cumplir con las normas para evitar más contagios pero con la preocupación y la incertidumbre que este virus ha dejado al mundo del baloncesto femenino. Méndez es claro y prefiere que se de por finalizada esta temporada 2019-2020 y se comience a trabajar cuanto antes para intentar afrontar con garantías la 2020-2021.

La Federación Española de Baloncesto (FEB) todavía no da por concluida la temporada actual y la incertidumbre en los equipos de Liga Femenina es total...

No lo entiendo, pero es así. La competición no se va a retomar. Es de sentido común pensar que en mayo no se va a poder reanudar lo que queda de competición por todos los problemas añadidos que supondría eso.

¿Qué les dice la FEB a los clubes?

Tenemos entendido que tomarán una decisión oficial el 11 de abril y que nos la comunicarán ese día. Yo creo que deben dar por finalizada la temporada cuanto antes y después de superar esta crisis ya pensar en la temporada que viene. Después de que pase todo tendremos que ver cómo quedan las empresas y la sociedad y tendremos que organizar la próxima temporada ya que el deporte está al servicio de la sociedad e intentaremos que en la recuperación de esta grave crisis podamos ofrecer algo de bálsamo con el ocio del baloncesto femenino.

¿Hay que dar por acaba la temporada?

Sí, y es que no hay más opciones. El 50% de nuestra plantilla está en sus casas, en otros países. En caso de que la FEB decidiera finalizar la Liga tendríamos que traer de vuelta a las jugadoras de sus respectivos países y es que en todas las zonas del mundo no se están llevando a cabo las mismas medidas de confinamiento que en España. Y muchas no podrán volver en esas fechas si sus países siguen cerrados.