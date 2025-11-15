El Avenida Xoborg y el Recoletas Salud Carbajosa apuntan una nueva victoria en sus casilleros El equipo charro, con el estreno de Álex Bellido en el banquillo, castigó duramente al Salesianos para vencer por 109-65 en casa. Mientras que los de La Sagrada derrotaron al Ulacia por 81-71 en la séptima jornada de la Tercera FEB

Álex Bellido se estrenó en el banquillo del Perfumerías Avenida Xoborg con un rotundo triunfo (109-65) frente al Salesianos en el pabellón Würzburg Silvia Domínguez. Aamari Smith lideró la anotación del equipo salmantino después de firmar 25 puntos, seguido por Albert Garrido, que sumó 17 puntos en su cuenta personal.

Tras el adiós de Jesús Gutiérrez, el foco pasó al parqué del hogar del equipo azulón, donde los charros buscaron cosechar el tercer triunfo consecutiva, esta vez con Álex Bellido como nuevo capitán al frente del banquillo. Sin embargo, poco tardó el conjunto del Tormes en disipar todas las dudas. Un espléndido primer cuarto perfiló lo que fue un partido con dominio local de principio a fin.

A la gran defensa de los hombres de Bellido se sumó la inspiración de Smith y Garrido, que lideraron la anotación a los de casa. Así, se zanjó un primer capítulo donde el Avenida Xoborg acabó con 39 puntos frente al un equipo visitante que cosechó solo 11 puntos.

El segundo cuarto ofreció una película similar con los azulones siendo mejores en ataque y en defensa para concluir la primera mitad con 64 puntos.

Por su parte, el Salesianos siguió sin encontrar respuesta a la dura defensa charra y se fue al descanso con una desventaja de 37 puntos. Tras el paso por vestuarios, los salmantinos aflojaron, en lo que fue el único cuarto que acabó con color orensano, aunque Avenida Xoborg siempre mantuvo a su rival con una renta de 30 puntos menos. Smith y Peter, éste desde el banquillo, finiquitaron el encuentro con un nuevo cuarto sublime para zanjar el choque con una ventaja final de 44 puntos (109-65).

El Recoletas Salud Carbajosa tira de garra para llevarse la tercera victoria en casa (81-71)

El Recoletas Salud Carbajosa se llevó el premio de la victoria tras un partido que siempre fue ganando. La ventaja en el marcador fue creciendo con el paso de los minutos aunque nunca parecía suficiente. Al final, los locales sacaron garra en el último cuarto para demostrar que ellos se lo merecían más (81-77).

Los nervios y la igualdad marcaron el inicio del partido. Pese a que ambos equipos comenzaron con un triple al poco del pitido inicial, los siguientes puntos tardaron algo más en llegar. Jorge Morán estuvo atento y su tiro ayudó al equipo a recuperarse de lo que parecía una cuesta abajo más, pero el conjunto local supo reaccionar a tiempo para seguir dando guerra.

En el segundo cuarto mantuvieron la calma, lo máximo que se podía: ataques largos, poniendo en práctica las jugadas. Aun así, no era suficiente para conseguir una ventaja mayor en el marcador. Al balón le costaba entrar, tanto en un lado de la pista como en otro. Los pequeños errores se daban para los dos equipos y las pérdidas pasaban factura. El marcador subía para ambos, pero con el gato y el ratón, unos detrás de otros y viceversa. 29-32 se podía leer en el luminoso a falta de escasos segundos para el descanso, pero apareció Jorge Morán desde los 6,75 metros para igualar el marcador (32-32).

Tras el descanso, el Recoletas Salud Carbajosa salió con una marcha más puesta y se vio reflejado en el ritmo de juego. Las canastas empezaban a entrar, la confianza se instaló en los locales. Otro triple de Morán para levantar el pabellón. Lo imitó Ekaitz. Jordan se quedó a las puertas. Sin embargo, el conjunto vasco anotaba fácil bajo canasta. Había que subir un punto de intensidad en defensa. Se acercaban, y tras un 2+1, igualaron (49-49). Marcó la diferencia Doudou en la zona para volver a poner a los locales por delante.

El último cuarto, el decisivo. Una ventaja de 60-53 a falta de siete minutos para el final, pero no significaba que pudieran relajarse. Jordan desde la línea de tres se lo recordaba al resto de compañeros. Ganaban de 10, la mayor diferencia del partido. Pero Ulacia ZKE no daba un respiro, por lo que Ekaitz tuvo que volver a aparecer desde triple. 68-63 a falta de tres minutos y parecía que cada vez se acercaban más. Se hacía el silencio en cada tiro. Sin embargo, la diferencia no cambiaba y una canasta tras otra se iban acumulando para ambos.

El equipo dirigido por Manuel Rodríguez estaba ocho puntos arriba a falta de un minuto. El pabellón creyó en la tercera victoria, además en casa y así fue. Un final repleto de tiros libres cercioraron el triunfo del conjunto de La Sagrada (81-71).