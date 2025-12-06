El Avenida Xoborg no para de ganar y el Recoletas Salud Carbajosa coge aire en Ávila El equipo azulón derrotó en casa al Chantada (80-63), mientras que los de La Sagrada vencieron al Ávila a domicilio por 68-81

La Gaceta Salamanca Sábado, 6 de diciembre 2025, 22:00

El Perfumerías Avenida Xoborg de Álex Bellido continúa intratable y en la tarde de hoy firmó un nuevo triunfo, esta vez, contra el Chantada por 80-63 en el pabellón Würzburg Silvia Domínguez. Un partido donde Albert Garrido lideró la anotación salmantina con 25 puntos bajo su firma, seguido de McCarthy que hizo 18 puntos.

Tras un primer tiempo bastante parejo que terminó con mínima ventaja charra (33-30), la película cambió tras el descanso. El Avenida Xoborg dejó en diez puntos a los visitantes y, a partir ahí, empezó a volar con el derroche ofensivo que viene firmando en las últimas citas. Todo para firmar una nueva victoria, por 80-63, y seguir como líder. Con este resultado, el equipo azulón lidera la clasificación con 8 victorias y 2 derrotas.

A la misma hora, pero en esta ocasión en Ávila, Montaña rusa de emociones para un Recoletas Salud Carbajosa que necesitaba volver a la senda del triunfo tras dos derrotas seguidas. Después de una primera parte de altibajos en el marcador, el equipo supo afrontar con la calma justa una segunda parte que hicieron suya manteniendo el ritmo. Finalmente, el equipo de Carbajosa logró una meritoria victoria por 68-81 en Ávila.

Unos buenos últimos cuatro minutos daban por finalizado el primer cuarto, yendo 16-22, lo que suponía un chute de energía. En el segundo cuarto, sumaba y seguía el Recoletas Salud Carbajosa para distanciarse un poco más. Sin embargo, en tres posesiones, los locales recortaron ocho puntos. Todo lo cosechado al comienzo del cuarto, no fue recogido al llegar el descanso, ya que en el luminoso se podía leer 37-32. Pero, un firme equipo salmantino mantuvo el ritmo y pudo ver una pequeña luz que esclarecía el camino. Una lucha constante en el tercer tiempo que los de Carbajosa hicieron suyo (54-57). En la recta final del partido, regresó la confianza en el Recoletas Salud Carbajosa y, así, se hizo con la ansiada y esperada victoria en Ávila.