Avenida vence al IDK Euskotren al ritmo de Hof (66-84)

El Perfumerías Avenida no baja el ritmo ni da opciones a sus rivales y este miércoles en San Sebastián consiguió su octava victoria en ocho encuentros al imponerse al IDK por un claro 66-84. Las salmantinas se hicieron con una buena renta en el primer cuarto y no pasaron apuros para mantenerla e incluso aumentarla. Emese Hof fue la más destacada con 20 puntos, muchos de ellos tras acciones de ‘bailarina’ bajo la canasta vasca.

Después del 3-0 inicial por un triple de Gladkova, el Perfumerías Avenida no dio ni un segundo de respiro a su rival (de hecho a partir del 3-2 siempre estaría por delante en el marcador hasta el final), con una asfixiante defensa en toda la cancha y un frenético ritmo que marcaba las diferencias. A los tres minutos Lou Samuelson tenía que irse al banco con dos faltas, pero sus compañeras hicieron que no se notara su ausencia. Hayes, con un primer paso indefendible para sus defensoras, los triples de Silvia y Gajic o los movimientos bajo el aro de Hof hacían que la ventaja salmantina no dejara de aumentar con un parcial de 1-11 cerrado poco antes de que Karlie Samuelson se lesionara en el tobillo y ya no pudiera volver a jugar. El primer cuarto terminó 16-28 tras una canasta local en la que Coulibaly anotó al tercer intentó, siendo las interiores de Avenida incapaces de evitar sus dos rebotes consecutivos.

La máxima llegó hasta los 16 puntos, pero después llegó un pequeño bajón atrás, personificado especialmente en un par de canastas de la veterana Toch Sarr, que aprovechó que tenía delante a Gajic (que en el resto de apartados estaba teniendo una actuación destacada). Al banquillo y entrada de una Hof mucho más dura. Y volvió a mejorar la defensa, aunque no hasta los niveles del primer periodo. Milic, con 10 puntos al descanso, era la que ponía los puntos en el equipo de Íñiguez y con dos de ellos cerró la primera mitad manteniendo la diferencia de los 12 puntos del primer cuarto: 30-42.

Nada más volver de vestuarios Hayes tuvo la oportunidad de conocer en primera persona a un viejo conocido del Avenida como es De Lucas, que le pitó dos faltas seguidas, una en ataque y otra en defensa, demasiado rigurosas, pero la norteamericana supo callarse para evitar males mayores. Y como a las salmantinas no le entraban los triples, apareció Hof, con varias canastas seguidas para irse hasta un parcial de 1-10 y establecer en el minuto 28 la que sería su máxima ventaja de todo el partido: 37-58. En el lado contrario Coulibaly hacía daño y el tercer cuarto llegaba a su fin con una doble acción destacada de la joven Erauncetamurgil, que primero impidió la canasta de Lou Samuelson y después anotaba para bajar la ventaja charra hasta los 15 puntos.

Íñiguez colocó unos minutos a Lou al ‘4’ pero ni por esas, no era su día. Los puntos del Avenida los ponían Hof o Hayes, y los del IDK Coulibaly, varios de ellos gracias a los rebotes ofensivos que recogía bajo el aro visitante. Para las postes salmantinas fue un alivio que la maliense también tuviera que dejar el partido con problemas físicos, ya que estaba siendo un dolor de cabeza. El encuentro terminó con un triple para cada equipo, obra de Delaere y Cazorla, y la canasta de la joven vasca Ane Esnal para conseguir que todas las jugadoras que actuaron en el Gasca anotaran al menos 1 punto.