El Avenida no falla y tiene a tiro la undécima Copa de la Reina (53-59)

El Perfumerías Avenida es un equipo muy copero y se le nota. Este sábado se impuso al Gernika en un partido muy serio para jugarse hoy la final ante el anfitrión Zaragoza. Menudo partidazo este domingo a las 17.30 horas.

El balón fue al aire con el Avenida sabiendo que Girona se fue a la calle en cuartos y este sábado en el partido de antes Valencia, otro de los favoritos, se había ido a casa ante un combativo y voluntarioso Zaragoza. Estaban las salmantinas avisadas de que quien pestañea en la Copa de la Reina cuando se quiere dar cuenta está viendo la Copa en la grada o en casa por televisión. Pero es que el Avenida es un equipo muy copero y es que gran parte de su leyenda en el baloncesto femenino se ha fraguado en estos fines de semana de emoción y baloncesto en estado puro.

Con la mentalidad copera, las de Pepe Vázquez salieron muy serias y concentradas, aunque en el primer capítulo los nervios hacían que no estuvieran acertadas en el tiro. Eso sí, a Gernika le temblaba más la muñeca ya que no veían el aro demasiado pequeño. Michaela Onyenwere estaba omnipresente en los primeros minutos anotando, robando, reboteando... El primer cuarto fue para las salmantinas 7-13, que pese a no brillar en exceso se iban con una pequeña diferencia en el marcador.

En el segundo capítulo se empezó a conocer el final de la trama. Las de Pepe Vázquez siguieron con su disciplina defensiva, pero empezaron a entrar los triples. Carleton a los 13 minutos hacía el primer triple y acababa con el gafe. A raíz de esa jugada, el Avenida se soltó en el tiro exterior y llegaron los triples de Nogic, Vilaró y otro de la canadiense para hacer que el cuadro salmantino se despegara en el electrónico en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza.

Las ventajas salmantinas ya rondaban los 13 puntos y la marea azul tiraba de bufandas al viento animando viéndose ya en la final. No es ser optimista y es que el Avenida estaba dominando todos los aspectos del juego y Gernika no tenía el traje de equipo sorpresa como sí se lo puso ante Girona en cuartos de final. Al descanso, el Perfumerías Avenida se iba con un colchón de 13 puntos (24-37) y empezaba a sentirse finalista.

En el tercer episodio, todo estaba previsto para que el Avenida acabara de romper el marcador, pero el Gernika no quería despedirse de la Copa de la Reina sin al menos plantar batalla al último favorito en pie en este torneo del KO. Las vascas mantenían el tipo en los 10 abajo en el marcador, mientras que el cuadro dirigido por Pepe Vázquez seguía cuajando un partido serio a la espera de que el rival capitulara tarde o temprano.

A falta de 2.28 para el final del tercer cuarto, una defensa magnífica del Avenida dejaba sin tiro a Gernika que se quedaba con impotencia sin posesión. Silvia Domínguez celebraba eso como si fuera un título y arengaba al sector de la marea azul ayer en el Príncipe Felipe. El respetable salmantino contestaba a la llamada de la capitana y gritaba haciendo temblar en recinto maño. Ganaba por 14 el Avenida (36-50) pero solo faltaba el último golpe para acabar con las ilusiones de las vascas.

En los últimos 10 minutos se vio que el Gernika nunca se rinde y poco a poco sin hacer ruido se fue metiendo en el partido de nuevo. Se puso a seis a falta de 3.24 para el final y se activaron las alarmas en el cuadro salmantino. No obstante, sin muchos apuros, el Avenida supo jugar los últimos minutos para sellar su pase a su final número 17 de la Copa de la Reina.

Este domingo, a por la undécima.