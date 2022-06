Así valora Roberto Íñiguez los nuevos fichajes del Avenida: “Detecto ilusión en la gente, lo que no cambia se estanca”

Roberto Íñiguez se encuentra descansando, por fin, y desde su retiro valora la nueva plantilla que tendrá a sus órdenes en el Perfumerías Avenida en la temporada 2022/23. Está “contento”, destaca que haya jugadoras importantes que apuesten por jugar en Salamanca y considera que la renovación que han llevado a cabo puede ser positiva: “Siempre digo que lo que no cambia, se estanca”. –Con la incorporación de Jefferson ya hay once jugadoras en la plantilla. ¿Podemos considerarla cerrada? –De cara a empezar la temporada sí. Otra cosa es que durante el año, por diferentes razones, como acabar de ver cómo transcurre lo de la WNBA y cuando tienen que estar allí, decidamos fichar alguna jugadora. Eso será el equipo el que nos lo pida. Vamos a empezar con esta plantilla y alguna jugadora de cantera como siempre, me gustaría que fueran júniors o cadetes y no tener que llamar a ninguna sénior de las que nos ayudan siempre. Teniendo a estas canteranas que he visto trabajar, como Vera García, prefiero que sigamos insistiendo con ellas. –¿No habrá algún refuerzo para las primeras semanas por la posible incorporación tardía de Crvendakic o Nogic por el Mundial y Jefferson por la WNBA. –Creo que las dos irán al Mundial con Serbia. Veremos a ver qué chicas de formación nos pueden ayudar, vamos con esa idea. Si necesitamos a alguien lo hablaremos pero la idea es que sean chicas de Salamanca que estén en el club.

–Con los condicionantes por la nueva normativa en la WNBA o el presupuesto, ¿han hecho el equipo que querían? –Lo de la WNBA ha cambiado las reglas del juego y cuanto antes nos adaptemos mejor, porque va a ir a más. Las jugadoras van a tener que elegir si vienen o se quedan allí porque va a haber una ampliación de franquicias y más huecos para jugadoras, van a subir los salarios y tendrán que elegir. La primera idea es no depender de eso, sino adaptarnos cuanto antes. A partir de ahí, con el presupuesto que tenemos, se ha hecho un equipo creo que bueno y estoy contento. Y digo lo mismo de siempre: muchas de las que han venido a Salamanca lo han hecho por mucho menos dinero del que les daban en otros clubes, no solo por Roberto Íñiguez, sino por la cultura y la forma de hacer las cosas que desprende el Avenida, la afición, y lo que las jugadoras intuyen cuando vienen a jugar o les dicen otras que han pasado por aquí. Hace poco una persona de confianza de Milic, que solo estuvo aquí un año, me decía que Jefferson había escuchado maravillas del club, de las compañeras, de los entrenadores, de los medios que tenemos dentro de nuestras limitaciones... Estoy agradecido de que siempre, dentro de sus límites, el presi (Jorge Recio), Carlos Méndez y la familia Recio intentan darnos lo máximo, y si necesitamos alguna jugadora durante la temporada la traerán. –En su última rueda de prensa dijo que había muchísimas jugadoras, que nos sorprenderían, querían jugar en el Avenida. Crvendakic puede ser el claro ejemplo. –Ella está muy contenta por jugar aquí. Las jugadoras ven que las que están en el Avenida dan un salto y que mejoran, que trabajan, que la gente del equipo vive por y por ellas... Crvendakic vivió todo eso en Sopron conmigo y quiere volver a vivirlo, ahora que es más madura, sobre todo mentalmente. Y yo estoy muy contento por volver a entrenar con ella, que ha tenido dos años duros en Francia. Conseguir que vengan no se hace de la noche a la mañana, es un trabajo de meses para que piensen: tengo ofertas mejores económicamente, pero no me importa dar un paso atrás en eso y muchos adelante en lo deportivo. La que mejora si está un equipo como el nuestro después tendrá más opciones.

–Viendo la plantilla, está claro que la ilusión y también la exigencia no decaen. –Detecto otra vez ilusión en la gente. Se han ido jugadoras que para los aficionados eran muy queridas, pero vienen otras que crean ilusión y suelo decir siempre una frase: lo que no cambia, se estanca. En su momento también me tendré que ir yo, hay que irse renovando. Lo que me gusta es que tenemos ese ‘corazón’ en el equipo que dan las españolas y con Fasoula que sigue este año.

