Así ha presentado Avenida a sus jugadoras: 5 en 1 por la “nueva normalidad”

Cinco presentaciones en una sola, otra de las cosas que nos deja la “nueva normalidad”. Las cinco jugadoras fichadas para la temporada 20-21 han sido presentadas oficialmente este jueves en las instalaciones de la compañía Perfumerías Avenida, después de haber tenido que esperar (y mucho) ante la situación sanitaria que vivimos. Aunque ya hayan debutado y entrenado, Umi Diallo, Nina Milic, Marica Gajic, Leo Rodríguez y la recién llegada Katie Lou ya pueden ejercer oficialmente como jugadoras azulonas.

Ya advertía el presidente del club, Jorge Recio, en la “bienvenida tardía” a las cinco jugadoras que “no es lo habitual tener que presentar a cinco de una vez, nos gusta ir paso a paso, pero al menos queríamos que los medios tuvieran la oportunidad de preguntar y conocer a nuestras nuevas jugadoras con las que estamos muy contentos”.

Por orden de llegada, y tras más de dos meses de espera, la canaria Umi Diallo se dirigía a la prensa por primera vez, “estoy muy agradecida de estar aquí”, comenzaba, al tiempo que reconocía que “se vienen un montón de sensaciones cuando recibes la llamada, al principio me quedé impactada pero era una oportunidad que tenía que coger”. Diallo también habló sobre sus molestias en el hombro, “estoy mucho mejor, quizás a este partido no llegue pero espero estar ya pronto”. En cuanto a la situación de incertidumbre que vivimos, a la espera de saber cuándo juegas y cuándo no, Umi es clara, “ya sabíamos que esta temporada iba a ser así y tenemos la suerte de tener un entrenador que nos tranquiliza cada día y nos dice que nos centremos sólo en el entrenamiento”.

Nina Milic, ya con un MVP de Supercopa a sus espaldas, también agradecía la oportunidad de vestir la camiseta en su primera alocución ante los medios, “todos sabemos la historia que tiene este equipo y es algo grande poder formar parte de ello”. La serbia reconoce una adaptación rapidísima al equipo, “siento como si llevara aquí más tiempo pero es gracias a la bienvenida de mis compañeras”. Sobre el estilo del juego, Nina advierte que “es un juego rápido como a mí me gusta, ahora tenemos que hacer lo que nos pide el entrenador porque somos un gran grupo de jugadoras”.

Con la sonrisa casi permanente, aunque sólo dejada entrever a medias por la mascarilla protocolaria, Marica Gajic fue más allá en sus agradecimientos, “no sólo por estar aquí si no también por poder hacer el deporte que amamos en estos tiempos, debemos estar muy agradecidas”. Recalcaba la bosnia el carácter del equipo, “son un grupo no sólo de jugadoras, si no como personas, maravilloso. Además tenemos un gran entrenador y un gran club detrás, creo que mi decisión de venir de Turquía es un cambio muy positivo para mí”.

Segunda etapa en Avenida para la canaria Leo Rodríguez, “vuelvo a la que fue mi casa tres años”, comenzaba asegurando la escolta, “estoy muy feliz por ello y sobre todo por poder volver a sentir el balón después de todo lo que hemos pasado”. En ese sentido, Leo recordaba que “más allá de no saber cuándo juegas o cuándo será el próximo partido, debemos ser felices por simplemente tener la oportunidad de entrenar”. Así pues, acerca de su continuidad tras el término de su contrato temporal, Rodríguez restaba importancia, “habrá tiempo de decidir, hemos aprendido que no podemos fijarnos mucho en el futuro”.

La última en llegar, “apenas con un entrenamiento”, como ella misma reconocía ha sido Katie Lou Samuelson. La menor de las hermanas explicaba que se siente “emocionada” por venir a Salamanca “y tener la oportunidad de jugar con mi hermana”. Su objetivo al firmar era claro, “con todo lo que está pasando necesitaba sentirme cómoda y volver a ser feliz en un club profesional como me ha dicho Karlie que es Avenida”. Y acerca de lo que se espera de ella, “yo sólo espero contribuir, tenemos un gran grupo que quiere jugar rápido cada día y espero ayudar a ello”, sentenciaba.