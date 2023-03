Andrea Vilaró, la primera creyente en el milagro salmantino

Andrea Vilaró el pasado viernes tocó la gloria con esa canasta sobre la bocina que daba la victoria al Perfumerías Avenida ante Praga y forzaba el tercer y último choque ante las checas con el billete de la Final Four de la Euroliga en juego.

Fue la primera en creer para ir a palmear ese balón imposible, esa bola que ya marcaba el camino de la prórroga, esa jugada en la que pocos por no decir nadie creían. La catalana se quita importancia sobre su canasta milagrosa. “La victoria fue gracias a la trabajo de todo el equipo”, admite humilde Vilaró, mientras que reconoce que el conjunto salmantino con ese triunfo lanzó un mensaje de que ’sí, se puede’ ante Praga.

“Somos conscientes de que ganar en Praga es muy complicado, pero lo vamos a dar todo para conseguirlo. Tenemos que poner la misma intensidad y la misma dureza con la que jugamos el viernes en casa”, describe Andrea Vilaró.

El factor campo para Vilaró es muy importante y más en la Euroliga. “En Europa se nota mucho la diferencia cuando juegas fuera y por eso es tan complicada esta competición”, añadía.

Antes del encuentro del viernes, la jugadora del Avenida explicaba que el que no creyera que no acudiera a Würzburg y el resultado fue un pabellón entregado y un triunfo épico. Para la cita de mañana, Vilaró bromea y dice que el que no tenga confianza en la victoria que no se conecte al canal YouTube de la Euroliga o a la retrasmisión de LA GACETA. “Ya en serio. Que lo vean todos los que quieran y salga bien o mal se sentirán orgullosos del equipo”, matizó.

La expedición del Avenida llegó ayer a Praga y ya vela armas para la cita de mañana. Las de Pepe Vázquez son conscientes de que el favoritismo se pronuncia en checo, pero también se agarran a la inercia del épico triunfo del viernes y a que tienen a la primera creyente: Andrea Vilaró.