Andrea Vilaró: “Ganar la Copa con nuestra afición sería muy especial”

Andrea Vilaró reconoce que el Perfumerías Avenida tiene “muchas ganas de Copa. Llevamos muchos meses pensando en que sea una semana mágica. Es verdad que desde el momento que se supo que sería aquí tienes cierto nerviosismo interno, pero esperamos responder y conseguir el objetivo”.

La escolta catalana reconoce que jugar una Copa de la Reina en Salamanca defendiendo los colores del Perfumerías Avenida será especial: “Seguramente sea el título que nos haga más ilusión, por lo menos porque es el primero que tenemos. Levantarlo delante de toda nuestra afición sería muy especial. Cuando todo esté preparado en el Multiusos tiene pinta de que va a ser un gran lugar, en el que esperamos levantar la Copa”.

Vilaró cree que la presencia de la reina en la final hará que el baloncesto femenino sea el centro de atención: “Nos hace mucha ilusión que venga a ver una competición tan importante. Con su visita saldremos en todos los telediarios y eso será bueno para el baloncesto femenino”.

Una jugadora que sabe perfectamente lo que es jugar una Copa de la Reina en Salamanca con el Avenida es Silvia Domínguez: “Tengo dos sentimientos: uno muy bonito (por el subcampeonato de la Euroliga también en el Multiusos) y otro no tanto, pero es bueno tener ambos porque eso te hace tener los pies en el parquet y sabiendo todo lo que puede ocurrir. Quedan días para el primer partido y es el único en el que tenemos que pensar. Sin ganar el primero no puedes pensar más allá”.

Como capitana, le está tocando hablar con las jugadoras extranjeras de lo que les espera los próximos días: “No sé si son conscientes de lo que significa una Copa de la Reina aquí. Creo que todavía no saben la relevancia, pero sí les he transmitido que estos días no hay WNBA ni Juegos Olímpicos ni nada. Todo lo que tienen que hacer ahora es intentar ganar la Copa de la Reina, ya que es para lo que estamos aquí”.