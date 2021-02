Al Aquimisa Carbajosa le sale cruz y cae contra el Morón en la prórroga (81-80)

El Aquimisa Carbajosa ha caído derrotado por 81-80 en su visita al CB Morón después de un disputado encuentro que se ha decidido en la prórroga. Los salmantinos, que no han podido contar con Arturo Cruz tras sufrir un fuerte golpe en el cuello en el último encuentro, lo han dado todo en la cancha sevillana y han tenido varias opciones de llevarse el choque antes y después del tiempo extra, pero no han acertado en los tiros. Los locales han tenido en Sigfredo Casero, con 30 puntos, al principal artífice del triunfo, mientras que el máximo anotador del cuadro de Yeyo Vicente ha sido Jordan Blount con 24. Diego Alderete ha debutado con los charros con una brillante actuación.

El Aquimisa, que a los 3 minutos ya había sido castigado con 4 faltas, tardó en entrar en el partido con un parcial en contra de 7-0, pero supo rehacerse, aunque el Morón aprovechaba los tiros libres, para llegar al final del primer cuarto cayendo solamente 21-19. Los de Yeyo Vicente mejoraron después su defensa, complicando mucho las principales vías de anotación de los andaluces, y se marchaban al descanso mandando 36-39.

En la reanudación Casero castigaba los esfuerzos del Aquimisa Carbajosa anotando desde el exterior para dar al Morón una renta de siete puntos. Parecía que los locales iban poniendo el choque de su parte y más con el 69-60, su máxima ventaja, cuando quedaban menos de dos minutos. Sin embargo, el cuadro salmantino no se rindió, volvió a defender con mucha intensidad y fue recuperando opciones hasta empatar el choque a 69 a falta de 22 segundos. Los locales fallaron dos tiros libres y Carlos Hidalgo tuvo la última bola para ganar el duelo, pero su triple no entró y se llegó a una prórroga en la que el Aquimisa ya no pudo contar con Illikainen, eliminado por faltas.

Comenzó mucho mejor el tiempo extra el cuadro salmantino, que se puso 5 puntos arriba (74-79) con un triple de Alderete. Pero volvió a aparecer Casero para dar vida a los suyos, mientras que el Aquimisa no acertó con las últimas decisiones, con fallos en los tiros. El Morón no falló desde la línea de personal para ponerse 81-80 a falta de 7 segundos. Hidalgo y Alderete tuvieron los últimos lanzamientos, pero no hubo suerte y llegó la derrota a domicilio.