Ababacar Dieye intenta salvar el balón antes de caer al suelo. LAYA

Ababacar Dieye, un coloso para que el Recoletas Salud Carbajosa firme su segundo triunfo (84-83)

Espectacular actuación del pívot senegalés: 28 puntos, 23 rebotes y 11 faltas recibidas

La Gaceta

Salamanca

Sábado, 25 de octubre 2025, 22:16

Comenta

El Recoletas Salud Carbajosa sumó su segunda victoria de la temporada al imponerse in extremis al Cantbasket04 por un apretado 84-83. Los de Manuel Rodríguez entraron al último minuto venciendo por 1 puntos y ya sólo anotaron desde el tiro libre Reyes para los visitantes y Dinis para los de Carbajosa, mientras que el último intento del Cantbasket no entró.

Ababacar Dieye fue el gran protagonista del choque al firmar una valoración de + 48, gracias a sus 28 puntos, 23 rebotes y 11 faltas recibidas.

