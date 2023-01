Ayla, la campeona que no puede colgarse medallas

Ayla Camila Castro Correa (2005, Fortaleza, Brasil) es una joven deportista que vive en Villamayor, estudia Bachillerato en el Maestro Ávila, tiene toda su vida afincada en Salamanca y en España (donde lleva 7 de sus 17 años) y en cambio no puede competir en igualdad de condiciones con otras halterófilas de su edad. El motivo: que no tiene la nacionalidad española, algo de lo que hacía ayer eco ‘Relevo’, medio digital especializado en Deporte. Su alto nivel -actualmente está en la categoría sub 17, en 71 kilos- hace que lleve cuatro años acudiendo a los Campeonatos de España y siempre está entre las mejores, pero hay un ‘pero’: compite como invitada y ni recibe su merecido premio en forma de medallas ni los numerosos récords nacionales que ha batido llevan su nombre. Ni le han concedido las becas que merecería para estar en el Centro de Alto Rendimiento en León, a pesar de que le dedique a la halterofilia seis días a la semana.

Su familia solicitó hace ya casi un año la nacionalidad española por Carta de Naturaleza, que tiene que otorgar el Consejo de Ministros, aunque son pesimistas porque no han tenido ninguna noticia y el tiempo está a punto de cumplirse, a pesar del trabajo de los abogados propios y el que le ha puesto la Federación Española, que no quiere quedarse sin una deportista de su potencial. La otra vía es la de un ciudadano normal, pero todavía es menor de edad y su padre biológico, que tiene la patria potestad, está desaparecido. En abril, cuando cumpla los 18, la pareja de su madre podrá adoptarla y darle sus apellidos, pero el trámite puede tardar varios años.

Ayla acudió este miércoles un día más al gimnasio de la Universidad de Salamanca en Peñuelas de San Blas, ataviada con la camiseta de la selección española sin saber que acudiría el fotógrafo de LA GACETA. Porque se siente “española, aunque también brasileña”, reconoce.

Todo lo que le ha pasado estos años, el esfuerzo y los grandes resultados sin recompensa han hecho que en varias ocasiones haya estado a punto de tirar la toalla: “Lo he pensado muchas veces, pero he decidido seguir. Es algo duro. Si me hubieran preguntado al principio -lleva desde 2019 entre las mejores de los Campeonatos de España sub 15 y sub 17, aunque su nombre no aparezca en los primeros puestos- si todo esto merece la pena, habría dicho sin dudarlo que sí, pero ahora, después de tanto tiempo, ya me lo cuestiono”.

La halterófila salmantina, porque así se considera, no entiende a su corta edad que por una cuestión de papeles no pueda tener las mismas opciones que sus compañeras y rivales. Hasta el CSD pelea fuerte porque llegue esa ansiada nacionalidad española, pero la concesión por Carta de Naturaleza a nivel deportivo se ha complicado tras la concesión, por ejemplo, al jugador de baloncesto Lorenzo Brown, que no ha vivido nunca en nuestro país. Pero todavía mantiene el optimismo de que se la den pronto: “Eso espero”. Y tiene claro lo que les diría a aquellos que tienen que decidir al respecto: “Creo que después de tanto esfuerzo todos estos años me merezco ganar algo”.