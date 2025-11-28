Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Foto de familia de los atletas y técnicos que han acudido a la gala. LAYA

El Atlético Salamanca-Caja Rural disfruta de su gala de fin de temporada

Los integrantes del club han hecho un repaso de 2025 y han marcado los objetivos para 2026

Alex G. Santana

Alex G. Santana

Salamanca

Viernes, 28 de noviembre 2025, 22:04

Comenta

El Centro Municipal Integrado Trujillo acogió este viernes la gala con la que por segundo año consecutivo el Atlético Salamanca-Caja Rural celebra el final de temporada.

Además de analizar lo conseguido en este 2025, con entrega de premios y detalles a los más destacados, desde el club también se marcaron los objetivos para la próxima campaña.

Imagen principal - El Atlético Salamanca-Caja Rural disfruta de su gala de fin de temporada
Imagen secundaria 1 - El Atlético Salamanca-Caja Rural disfruta de su gala de fin de temporada
Imagen secundaria 2 - El Atlético Salamanca-Caja Rural disfruta de su gala de fin de temporada

El acto, que terminó con una ronda de preguntas sobre atletismo, volvió a contar con una excelente acogida entre todos los integrantes del club.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El diálogo entre una alumna con cáncer y su catedrático de filosofía: «Profesor, me invaden las tinieblas»
  2. 2 Chicote desvela como vivió el apagón en Salamanca: «Me acordaré toda la vida de que una señora me dijo...»
  3. 3 Detenido tras conducir en dirección contraria, huir de los agentes, subirse a la acera y escapar a pie
  4. 4 Pillada una joven tras subirse a uno de los elefantes navideños y subirlo a las redes sociales
  5. 5 La reina Letizia vuelve a Salamanca
  6. 6 «Llevo 30 años de ganadera y nunca viví algo así»
  7. 7 Ofrecen 4,2 millones por un céntrico hotel de Salamanca en la subasta convocada por los propietarios
  8. 8 Heridas dos mujeres tras ser atropelladas en El Encinar y en Encinas de Abajo
  9. 9 Qué días se puede ver el paisaje polar de los Jardines de Santo Domingo y a qué horas
  10. 10 Una mujer herida tras la espectacular explosión de una olla que ha alarmado a todo Van Dyck

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca El Atlético Salamanca-Caja Rural disfruta de su gala de fin de temporada

El Atlético Salamanca-Caja Rural disfruta de su gala de fin de temporada