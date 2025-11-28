El Atlético Salamanca-Caja Rural disfruta de su gala de fin de temporada Los integrantes del club han hecho un repaso de 2025 y han marcado los objetivos para 2026

Foto de familia de los atletas y técnicos que han acudido a la gala.

Alex G. Santana Salamanca Viernes, 28 de noviembre 2025, 22:04 Comenta Compartir

El Centro Municipal Integrado Trujillo acogió este viernes la gala con la que por segundo año consecutivo el Atlético Salamanca-Caja Rural celebra el final de temporada.

Además de analizar lo conseguido en este 2025, con entrega de premios y detalles a los más destacados, desde el club también se marcaron los objetivos para la próxima campaña.

El acto, que terminó con una ronda de preguntas sobre atletismo, volvió a contar con una excelente acogida entre todos los integrantes del club.

Temas

Atletismo

Salamanca