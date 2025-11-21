Los atletas salmantinos desembarcan el domingo en Atapuerca Atlético Salamanca, VelSalamanca y Macotera, los clubes que acuden al Campeonato de España de campo a través

Alex G. Santana Salamanca Viernes, 21 de noviembre 2025, 13:29 Comenta Compartir

El Centro Arqueológico Experimental de Atapuerca acogerá este domingo 23 de noviembre una doble cita: el Cross de Atapuerca y el 60º Campeonato de España de Campo a Través por Clubes. En el Nacional participarán 2.430 atletas de 464 equipos pertenecientes a 194 clubes, y entre ellos habrá una buena representación salmantina: 7 equipos y varios atletas más defendiendo los colores de los suyos de otras provincias.

Con cuatro equipos acudirá el Atlético Salamanca-Caja Rural al espectacular circuito burgalés: en chicas el sub 16 (Alba Gutiérrez, Blanca García, Candela Vega, Helena García, Inés Moral, Silvia González) y el sub 18 (Alejandra Pérez, Carlota González, Noa Monzón, Sara Arroyo, Selene Pineda, Silvia López), y en chicos el sub 16 (Alonso Valverde, Álvaro Hernández, Carlos Rabanillo, Iker Gutiérrez, Luis Vicente y Mateo Morales) y el absoluto (Álvaro Cubillos, Daniel Antonio díaz, Mario Sainz, Reilly Bloomer, Sergio Piña, Yanis Sánchez).

Por su parte, el VelSalamanca tendrá dos representantes: el sub 18 masculino (Alan Gallego, Gonzalo Bonal, Hugo Vila, Jorge Hernández, Mario Polo, Sergio Fernández) y el sub 20 femenino (Alba García, Daniela Criado, Lucía González, Sandra Domínguez, Sara Alejandro y Silvia Rodríguez).

En la categoría absoluta masculina también estará como es habitual el Atletismo Macotera-Jamón Prim, con Héctor Rodríguez, Jorge Hernández, Jorge Nieto, Juan Carlos Madrid y los hermanos Juan y Roberto Bueno Losada en la lista de inscritos.

Además de los clubes salmantinos que competirán en el Nacional, una docena de atletas lo harán en sus equipos: Esther Pablos (CAPEX), Ester Rodríguez (LEA La Blanca), Cristina Corral (Image FDR), Andrea Jaén, Diana López y Marina Martín (Valladolid), Yonas Mateos y Kuma Samuel Barrios (Vicky Foods), Adrián Moro, Antonio Fraile y Danuel Ayuso (Capiscol) y Dani Sanz (La Bañeza).

Además de los inscritos en el Campeonato de España de campo a través por clubes, hay numerosos atletas de Salamanca que competirán en el propio Cross de Atapuerca, pero que no puntuarán para el Nacional. Son un total de 61 entre todas las categorías que se correrán el domingo.

La Diputación de Burgos ha confirmado que Rodrigue Kwizera y Thierry Ndikumwenayo volverán a estar en el XXI Cross Internacional de Atapuerca. El nivel nacional también estará representado con Said Mechaal Mechaal, del ADA Calvià, quien este año logró la mejor marca española de la historia en 15 kilómetros. En categoría femenina destaca la subcampeona olímpica y mundial Nadia Battocletti, que se coronó en el pasado Europeo de Cross de Antalya. Le siguen de cerca Daisy Jepkemei, sexta en el pasado Mundial de Cross de Belgrado 2024, y la británica Megan Keith, medallista de bronce en los 10.000 metros del Campeonato de Europa 2024 y décima clasificada en el Mundial de Tokio 2025.

Temas

Atletismo

Macotera

Salamanca

Burgos