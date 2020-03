Así vive Álvaro de Arriba su confinamiento en Salamanca por el coronavirus

A Álvaro de Arriba el confinamiento (y también el comunicado del COI) le ha pillado "en Salamanca", desvela al otro lado de la línea móvil. "No tenía claro si podía haberme contagiado, así que decidí quedarme aquí", apunta el ochocentista salmantino, al que el parón le ha cogido en pleno encendido de maquinaria tras la lesión -rotura de fibras en el gemelo- que se produjo en el segundo meeting en Pista Cubierta y que le obligó a parar.

"El día que decretaron el Estado de Alarma me pilló en la segunda semana de entrenamientos... Ahora mismo me acababa de llamar José Peiró (seleccionador de la RFEA) para ver qué tal iba todo", el teléfono se convierte en el gran aliado en mitad de un caos (sanitario, personal, deportivo...) que parece liberar lastre en la bodega de la temporada: "El COI baraja aplazar los Juegos Olímpicos, se da cuatro semanas para decir", le llega.

¿No sé qué lleva peor -o mejor- si el confinamiento, y el parón obligado a su rutina, o la incertidumbre en torno a la temporada? El COI (Comité Olímpico Internacional) ya piensa en aplazar los Juegos...

El gran problema al que nos enfrentamos -al margen del sanitario, que nos afecta a todos- es que no sabemos si se corta o no se corta la temporada. Hasta ayer la incertidumbre ha sido total: no había habido una sola palabra de los organismos oficiales para ver qué sucederá con los Juegos de Tokyo y el Europeo de París. No teníamos ni la más mínima idea de lo que podía pasar, por lo que tampoco teníamos una idea clara de cómo orientar la planificación y la preparación. Aún así queda saber ahora cuándo se celebrarán los Juegos y qué pasará con el Europeo. La incertidumbre es algo que nos mata: yo, como gran parte de la población, soy autónomo y no sé si voy a poder desarrollar mi trabajo o no. Con la decisión del COI -Comité Olímpico Internacional- lo que está claro, y lo que nos tranquiliza a todos, es que sabemos que buscan aplazarlos y que no van a ser en las fechas previstas.

Habla de lo que le pesa la incertidumbre, ¿qué es lo que hace mientras para entrenar, porque 800 metros de pasillo no creo que tenga?

No, tengo bastante (muchos) menos metros... Lo único que se puede hacer ahora es mantener. Esta forma de trabajo la podemos aguantar unos quince o veinte días, como mucho, y a partir de ahí ya se nos va a hacer muy complicado, porque lo que es sabido es que empezaremos a perder. Y está claro que en veinte días no vamos a poder salir a la calle... Yo ahora a lo que dedico la rutina de entrenamiento en casa es a montar en bici estática, a realizar un circuito de condición física y de fortalecimiento... Todo lo que haría durante la pretemporada para intentar volver a tener tono y estar en forma. Pero sin dos factores esenciales: kilómetros recorridos y gimnasio. Yo no tengo máquinas cómo para poder hacer las cargas de peso necesarias. Y sin esto, lo que digo, todo lo que hago en veinte días va a empezar a no servir, porque falta lo fundamental.