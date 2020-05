Así afrontan los deportistas de Salamanca el primer día de salidas permitidas

En la jornada de ayer, Álvaro Romero -jugador del Unionistas- programó la alarma para pegarse la primera carrera "al aire libre" a las 8 de la mañana: "A las seis me parece muy temprano, y tampoco es eso. Pero a las 8 ya es una buena hora para hacer deporte, para soltar las piernas después de mes y medio metido en casa aguantando a Carabias [el preparador físi del equipo] por la videollamda. No voy a hacer mucho, una vueltecita por el barrio. Buscaré zonas ajardinadas, en una ruta que sea un poco divertida y, sobre todo, en las que el terreno sea más blando para reducir riesgos y vuelta a casa. Es el primer día y quiero ir descubriendo por dónde puedo ir, ver dónde hay más o menos gente y esas cosas. Vamos, la vuelta de este sábado me la tomo de reconocimiento", apunta el jugador de fútbol de Segunda B.

El despertador del deporte al aire libre no le llegará hasta ya bien avanzado este sábado '1' de vuelta a los entrenamientos a la calle para Oche Alonso -director de la escuela de ciclismo Promesal-, que es sí, su retorno a la actividad física al aire libre no pasa por las zapatillas y el running. Sino por la bici. La Mountan Bike en concreto: "Para estos primeros días es lo mejor. Más que nada porque no te limitas solo a la dureza del asfalto o el carril bici y puedes buscar las zonas de terreno blando", afirma. Alonso si tiene diseñado el recorrido: "Vivo por la zona de Jesús Arambarri y me voy para el Zurguén fijo", señala. Y no solo tiene preparada su vuelta, sino también la de sus hijos, ciclistas como él. Y la de sus alumnos: "Lo que les he pedido es tranquilidad estos primeros días".

La vuelta a la vida del deporte tiene su cara 'B': los que no vuelven hoy. Caso, por ejemplo, de la atleta Gema Martín. "Yo he tenido la negra, estoy lesionada, así que... me tendré que conformar con dar el paseo con mi perro y mi pareja a la vez, que ya puedo".