Arencibia, central del Salamanca: “He tenido errores que me han penalizado y ahora quiero recuperar la confianza del entrenador”

El Salamanca tiene una grave sequía goleadora y el pasado domingo tuvo que ser el central Álvaro Arencibia el que marcara, aunque a la postre su gol no sirvió para poder ganar al Pontevedra, que se llevó los tres puntos con su triunfo en el Helmántico (1-2). El defensa canario reconoce que no está pasando su mejor momento en lo colectivo ni en lo personal, pero se muestra optimista de cara a la segunda vuelta.

El gol ante el Pontevedra no sirvió de mucho, pero por lo menos es un globo de moral para Arencibia...

Sí, está claro. Somos un equipo que se va fastidiado a las Navidades y me hubiera gustado que hubiera servido para ayudar al equipo, pero no pudo ser. No está siendo una buena temporada ni en lo colectivo ni en lo personal, pero por eso me da energía ese gol.

Cuando llegó en verano se esperaba mucho más de su papel importante en el Salamanca...

Sí, han sido pequeños baches que me han alejado de la titularidad. El equipo comenzó no encajando y cuando eso pasa cambiar los centrales es más complicado que en otras posiciones como los extremos o los delanteros, donde se puede variar más. He tenido errores puntuales que me han penalizado y ahora lo que quiero es recuperar la confianza del entrenador para volver a la titularidad. Todos trabajamos para salir de inicio y es lo que he estado haciendo y lo que voy a seguir intentando.

El error en defensa se paga caro...

Sí, además en la situación en la que estamos mucho más. Todos cometemos errores, pero cuando llegan estando primero en la clasificación no pasa nada, pero si aparecen cuando estás en una situación como la que estamos viviendo, pues es una losa muy grande. Somos ya mayorcitos para saber afrontar esta realidad y buscar darle la vuelta. Los defensas tenemos que estar siempre con una nota entre el 7 y el 8 en cada partido y es que los fallos atrás penalizan mucho más.

Tiene fama de guapo y Jorge Valdano defiende que los centrales tienen que ser feos, con barba y que den miedo...

Sí, hay esa fama, pero yo, aunque no tenga barba, tengo mucho carácter y lo pongo sobre el campo. Mi perfil es tratar bien el balón y es que al haberme formado en la filosofía futbolística canaria intento sacar el balón jugado. Eso lo llevo dentro desde pequeño.

¿Qué pensó cuando vio que el central del Unionistas Fer Román se metía ese gol en propia puerta en Copa ante el Elche en el 92?

Esa una faena grande. Estaba haciendo un gran partido y por esa jugada todo se torció. Tiene que saber que es con lo que convivimos los centrales.

¿Le puede dar la vuelta el Salamanca a esta situación?

El equipo, aunque no ha hecho las cosas bien, ha merecido más puntos de los que tenemos. Tenemos que ser humildes y autocríticos, pero creo que el equipo no ha visto reflejado en puntos el trabajo. Hay plantilla para estar más arriba y tenemos que trabajar en ello.