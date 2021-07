Ángel González, futbolista salmantino olímpico en Moscú: ‘Me llamaron cuando estaba en la playa’

Futbolista de los que pocos saben o se acuerdan que nació en tierras salmantinas, aun jugando tres temporadas en la Unión Deportiva Salamanca. Ángel González le guarda mucho cariño a su tierra natal, aunque se marchara siendo un niño de Ciudad Rodrigo. El delantero, que debutó en Primera División con el Espanyol en la temporada 1977-1978, fue convocado con la selección española para disputar los Juegos Olímpicos celebrados en Moscú en 1980, bajo las órdenes de José Emilio Santamaría.

–Antes de que se le pasara por la cabeza poder ir a unos Juegos, ¿cómo fueron sus inicios futbolísticos?

–Yo vivía en Ciudad Rodrigo, pero con 7 años mi familia y yo nos mudamos a Barcelona y fue entonces cuando empecé a jugar en las categorías inferiores del Espanyol.

–¿En qué momento se vio capaz de llegar a la selección y a unos Juegos?

–La verdad que había hecho una temporada muy buena en el Sabadell estando cedido por el Espanyol, yo tendría por aquel entonces 17 o 18 años. Marqué muchos goles, 17 concretamente en aquella temporada, y sí que vi la posibilidad, pero fue una sorpresa igualmente, porque me pilló estando en la playa de vacaciones.

–Dejarlo todo para acudir a la llamada de su país...

–No lo dudé, cuando saltó la noticia me puse muy contento. Rápido hice la maleta para ir a Madrid e incorporarme a los entrenamientos con los demás compañeros.

–Cuando llegó a Moscú junto al resto de la expedición, ¿qué le esperaba?

–La verdad que sobre todo esperas ver a la gente famosa que no eran futbolistas. El fútbol olímpico no tenía tanta importancia o no se le daba la misma importancia que en baloncesto, natación, pero ver a Nadia Comaneci, la gimnasta rumana, por ejemplo, y coincidir con ella en la ciudad era muy motivador.

–¿La estancia en la villa olímpica le facilitó la idea que tenía de coincidir con los demás deportistas?

–La verdad que no... De hecho, creo recordar que directamente fuimos a Kiev en vez de a Moscú y no pudimos ir a la villa, sino que estábamos como en unos hoteles. Luego nos trasladamos a Minsk y no fuimos a Moscú hasta que nos eliminaron. Solo estuvimos en la villa unos días en lo que pudimos coger el vuelo de vuelta a España.

–Después de este viaje al pasado... ¿Qué destacaría de la experiencia de los Juegos?

–Lo mejor es el hecho de haber participado en una competición tan importante. No le dábamos en su momento tanta importancia como la que tiene, y después de dejar el fútbol te das aun más cuenta de lo que hiciste... El mayor logro es poder asistir y defender a tu país.

–En el ámbito profesional, ¿ser olímpico le abrió puertas después?

–Digamos que mi vida cambió a partir de ese momento, porque pasas de un simple joven a que tu equipo empiece a tenerte más en cuenta. En los Juegos no ganamos ningún partido, pero tampoco los perdimos, y lo significativo es que fui titular en los tres.

–La base de la selección olímpica hizo una buena Eurocopa, ¿confía en alguna medalla?

–Sí, yo creo que tenemos muchas posibilidades, es un grupo muy bueno, muchos de los jugadores lo han demostrado en la Eurocopa.