Amador González: “Salamanca va a ser el centro del ajedrez mundial durante la próxima semana”

Amador González de la Nava, director del IV Festival de Ajedrez “Salamanca cuna del ajedrez moderno”, afronta une nueva edición de este torneo que pone en el mapa mundial de los tableros ajedrezados a la capital salmantina con un torneo con ocho estrellas mundiales —Veselin Topalov, Sabrina Vega, Jaime Santos Latasa, Alexei Shirov, Pia Cramling, Ana Matnadze y Lela Javakhisvili—. Tras la baja de última hora del británico Nigel Short, la organización busca ahora el octavo jugador. Además, la cita cuenta con un programa paralelo de actividades culturales y educativas en torno a este deporte. De este modo, del 14 al 18 de diciembre el Colegio Arzobispo Fonseca será el epicentro mundial del ajedrez.

Esta IV edición del festival llega con la premisa de ser un evento con un seguimiento global...

Sí, estábamos pendientes de que el Mundial no se solapara con el torneo, pero no será así y podremos aprovechar el rebufo de esa cita para poder tener mucho seguimiento internacional como en pasadas ediciones. Hemos diseñado un torneo con una plantilla notable de participantes y un programa educativo paralelo también muy atractivo. Salamanca será estos días el centro de atención del ajedrez a nivel nacional e internacional.

¿Describa brevemente quiénes son los ocho participantes?

Tenemos una participación paritaria. Estará Veselin Topalov, que es una figura internacional que además tiene mucho vínculo con Salamanca. Alexei Shirov es el campeón de la pasada edición con su juego agresivo y vistoso que gusta mucho al aficionado. Es una pena que Nigel Short, el mejor jugador británico de todos los tiempos, no pueda estar; y Jaime Santos Latasa, de León, es uno de los mejores jugadores nacionales del momento. En mujeres, participará Pia Cramling. Ajedrecista sueca que es el referente femenino del ajedrez en occidente, mientras que también estará Sabrina Vega, gran jugadora española que recientemente fue galardonada con el premio Reina Sofía en reconocimiento a su gesto de renunciar en 2018 a competir en el Mundial en Arabia Saudí en protesta por las condiciones de juego para las mujeres. Lela Javakhisvili es una ajedrecista georgiana, que ostenta los títulos de Maestro Internacional y de Gran Maestra Femenina, y que en 2008 fue medalla de oro con Georgia en las Olimpiadas y en 2010 bronce. Y Ana Matnadze, ajedrecista española de origen georgiano que es una de las mejores jugadoras españolas del momento.

Participación paritaria...

Sí, es otro de los atractivos del torneo. Por desgracia, en el mundo del ajedrez todavía hay mucha distancia entre hombres y mujeres, aunque poco a poco la diferencia se va reduciendo. Que participen estas cuatro mujeres en este torneo es muy importante para que sean figuras y modelos a seguir por las nuevas generaciones de niñas. De ese modo es como puede aumentar la participación en torneos de base y así mejorar el nivel. A mayor número de jugadoras, habrá más figuras mundiales.

La pasada edición se celebró sin problemas con la pandemia del coronavirus con un nivel de más intensidad que ahora...

Sí, no tuvimos ningún problema, pero queremos ser prudentes también en esta edición. Habrá algo de público en las partidas, pero muy reducido. Seguiremos con protocolos como mascarilla y ventilación.

¿Torneos presenciales o en formato online?

Personalmente me gusta más lo presencial. Aunque en las partidas no haya público, como en partidos de fútbol a puerta cerrada, el espectador puede ver detalles y aspectos que con los formatos online no le llegan.

Además, del torneo hay un programa paralelo de actividades culturales y educativas...

Sí, este año hemos querido apostar por un modelo híbrido con actos presenciales y otros que serán retransmitidos vía streaming (formato online). Ya que por un lado buscamos retransmitir las mesas redondas, pero por otro queremos que la gente pueda jugar las partidas simultáneas con Sabrina Vega y Shirov. Nuestra idea es ir acercándonos al formato prepandemia, pero también nos hemos dado cuenta de que el coronavirus también ha traído algunos aspectos positivos que queremos aprovechar como el seguimiento on line.

Seguimiento online internacional

El impacto del IV Festival de Ajedrez “Salamanca cuna del ajedrez moderno” es notable, debido a que con la presencia de los ocho participantes de gran nivel internacional la repercusión es máxima. El seguimiento con las nuevas tecnologías ha adquirido un nivel superior. Las tres principales páginas especializadas en ajedrez ofrecerán las partidas en directo que podrán ver millones de usuarios. Las principales plataformas son playchess, chess24 y chess.

“En estas páginas hay millones de seguidores en todo el mundo que siguen las partidas. Medir la repercusión es complicado, pero de lo que estamos seguro es que el nombre de Salamanca y el torneo tendrá un gran impacto en todo el mundo a través de estas páginas web”, explica Amador González de la Nava, director del IV Festival de Ajedrez, el mismo que indica que la organización también facilitará retransmisiones en directo del campeonato.

