Álvaro Romero: Diario de un ‘hiperactivo’ confinado

Álvaro Romero (extremo del Unionistas) no está diagnosticado de hiperactividad... "pero casi". "Yo estoy en un sinvivir, necesito pegar tres carreras ya. El estado este de agobio de estar encerrado lo estoy llevando fatal, y ahora nos lo han prorrogado otros 15 días más...", responde antes de que recibir una pregunta. "Es que lo estoy pasando muy malamente, y se lo cuento a todo el mundo con el que hablo", se confiesa a renglón seguido.

Y eso que desde el domingo tiene nueva ocupación: defender al Unionistas en el torneo de Play del Grupo II de la Segunda B que ha impulsado el Barakaldo: "Yo me apunto a lo que sea. Que estoy más agobiado que un daltónico jugando al Uno", fue la forma de inscribirse del sevillano.

"Le estoy dando caña y también al Football Manager en el ordenador, que tengo al equipo en la fase de ascenso a Segunda, vamos a ver si se nos da bien", apunta. Dos competiciones de fútbol virtual más las sesiones de una hora de entrenamiento ya ocuparían el día a día confinado de cualquiera. Pero a Romero no. "Si solo tuviera esas dos ocupaciones me habría vuelto loco ya. Y eso que estoy en mi casa, en Sevilla, y estamos toda la familia más un perro y dos gatos. Aparte de todo eso estoy dándole al inglés, que me quiero sacar el B1, luego también estoy aprendiendo a cocinar... al perro lo saco todos los días aunque solo sean 5 minutos alrededor de la casa para que me dé el aire; y hasta para el Día del Padre, como me vine con lo puesto por la urgencia, me casqué un dibujo, que hacía que no pintaba desde el colegio, para tener algo que regalarle".

Pese a todo, la diferencia entre estar en Salamanca o en Sevilla hace el confinamiento "algo más fácil" para Romero: "Si estuviera allí no sé que habría hecho, desde luego subirme a la azotea para que me pudiera dar el aire", apunta el extremo, que, eso sí, pese a llevarlo "mal" tiene claro que esto "va para largo": "Yo la temporada la doy por acabada por cómo se están desarrollando las cosas; puede que la vida algo más rutinaria, pudiendo salir a la calle, vuelva antes; pero el fútbol que es un espectáculo de masas, no".