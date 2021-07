Álvaro de Arriba sobre cambiar al 1.500 o no: “Hasta el 2022 no voy a decidir”

Álvaro de Arriba lo primero que hizo la semana pasada tras saber que se quedaba sin billete para disputar sus segundos Juegos Olímpicos fue cogerse un avión con destino a Italia. Para correr y olvidar (¿a partes iguales?). De esa carrera, “que no ha sido la mejor, obviamente”, se confiesa el atleta de La Fuente de San Esteban, De Arriba ha sacado un tono optimista en el que la enumeración de nuevos retos resulta casi infinita: Diamond League, Mundial en pista, Mundial al aire libre, Europeo... “Y a partir del 2022, veremos”. En la mente ya le flota el cambio “natural” del 800 por el 1.500.

–Ha pasado una semana desde que supo que no estaría en Tokyo: ¿qué cuerpo y qué mente tiene Álvaro de Arriba tras verse fuera de los Juegos?

–Pues ahora ya estoy tranquilo, viviendo no estar con normalidad. Al final tengo la suerte de estar muy bien rodeado y eso me ha ayudado muchísimo. Tuve un par de días malos, entre el Nacional y el Meeting de Castellón, que es la carrera en la que se jugaba la mínima Pablo Sánchez Valladares. Al tercer día lo que hicimos fue empezar a pensar en el año que viene, que es un año importante. Además, tuve el añadido de que me confirmaron la presencia en la Diamond League de Londres del día 13, que obviamente no quita el disgusto de no estar en los Juegos... aunque me inyecta una buena dosis de ganas.

–¿Cuándo digirió que se quedaría fuera y a quién fue la primera persona que se lo verbalizó, que es la confirmación definitiva de haberlo asumido?

–Realmente era yo el primero que decía que casi seguro estaba fuera tras el Nacional. Esto se lo dije a cuatro personas: a mi fisio que vive en Mónaco, a Juan Carlos que estaba allí, a mi pareja y a mi hermano. Todos me decían, ‘espérate que quedan dos días para Castellón y tiene que hacer mínima’, pero yo sabía que estaba fuera. La carrera de Castellón fue el golpe total: afortunadamente vimos la carrera juntos y lo asumimos juntos: “Nos hemos quedado fuera”. Lo siguiente fue pensar que solo quedaban tres años para los siguientes Juegos.

–Su tono es de optimismo a la hora de encarar el golpe de no ir a los Juegos: ¿ha sentido decepción?

–No lo vamos a ocultar: estar en los Juegos era el objetivo. Todo deportista quiere estar en unos Juegos, yo iba a estar bien en estos Juegos y el que no haya salido el trabajo te duele. En el 800 tenemos un equipo de 6 atletas muy buenos y me toca quedarme con las ganas. El año que viene hay dos Mundiales y el nivel al aire libre es similar al de los Juegos, aunque la dimensión y trascendencia sea distinta. Aún así, tengo muchas ganas porque el Mundial es en Eugene (Oregón, EEUU) en un estadio mítico y en la sede de Nike, que es mi marca. La pandemia ha concentrado mucho las competiciones y eso me ayuda a centrarme ya en lo que viene.

–¿Que el ciclo olímpico se haya alargado tanto cuánto tiene de culpa en que ahora se vea así?

–En cuanto a físico no es largo porque siempre vamos año a año; pero sí que es cierto, y lo que hablaba con Esther Guerrero, que todos necesitamos que pase Tokyo ya, que llevamos hablando desde el 2018 desde estos Juegos. En 2019 decíamos que quedaba un año, en el 20 que era el año, después llega la pandemia y con ella una incertidumbre bestial. Lo bueno del siguiente ciclo olímpico es que son 3 años.

–¿Qué tiene pensado para París? En sus planes estaba en el medio plazo dejar el 800 por el 1.500.

–Pues sinceramente tenía pensado correr el 800 el año que viene pasara lo que pasara, porque están los Mundiales y creo que aún tengo mucho que decir en el 800. A día de hoy no sé decirte si en el 2024 vamos al 1.500 o intentaremos en el 800, por un lado, me apetece, me gustaría otros Juegos en el 800, pero hasta 2022 no sé qué voy a hacer. Tengo margen.

–Sin Juegos, ¿qué agosto le espera a Álvaro de Arriba?

–Todo depende de Londres: si hago una buena marca en la Diamond League y quedo contento intentaría seguir y si no tengo claro que voy a disfrutar de unas vacaciones normales, que desde el 2014 no las tengo.