Álvaro de Arriba está en Salamanca, después de sus entrenamientos en Sierra Nevada y Calviá, y ha podido celebrar con sus familiares las Fiestas, con todo el cuidado del mundo. El vigente campeón de Europa de 800 metros en pista cubierta cree que las competiciones saldrán adelante en 2021 y confía en luchar por revalidar su oro y por la final olímpica en Tokio.

–Ha terminado un año extraño y duro para todo el mundo, y muy distinto para los deportistas como usted.

–Ha sido un año complicado y con mucha incertidumbre, y a ver si cuanto antes volvemos ala normalidad. En el caso del atletismo, tenemos la esperanza de que las competiciones internacionales se están reactivando y hay ya fechas para los mítines tanto en pista cubierta como al aire libre, y para los dos campeonatos importantes, el Europeo bajo techo y los Juegos Olímpicos en Tokio, que es lo que estamos esperando todos después del aplazamiento de este verano. Tuve la mala suerte de lesionarme en invierno cuando estaba muy bien. Se canceló todo, no iba a ir al Mundial en China que se anuló, y al aire libre tuve la suerte de poder competir fuera. A nivel deportivo ha sido todo muy raro por no saber si preparar o no competiciones por si no se celebraban. Pero ya tengo mucho optimismo de cara a 2021.

–Habrá sido muy extraño estar tanto tiempo sin competir.

–Claro, aunque es verdad que no iba a hacer la pista cubierta porque buscaba desconectar un poco de los grandes campeonatos como el Mundial, porque ya eran muchos años seguidos estando en todos. Necesitaba dejar pasar uno, pero luego al aire libre quería competir bien y llegar al 100% a los Juegos. Lo que más me puede haber afectado es haber estado completamente parado esos dos meses, porque cuando he tenido competiciones fuera de España las condiciones de cada atleta eran distintas. Hemos sacado petróleo, he terminado la temporada como líder español y he estado en 1.45. Lo he hablado con Juan Carlos y con mi manager que ha estado bien no estar un año entero sin hacer nada, la cabeza también lo necesitaba.