Alerta por coronavirus en el Real Madrid

El jugador del Real Madrid, Vinicius, no ha entrenado esta mañana con el equipo porque el test del coronavirus que le hicieron ayer tras lesionarse dio error.

Zidane ha sido el que ha desvelado el suceso: “El doctor me informó que salió mal la prueba y la vamos a repetir, esta tarde tendremos el resultado”. El entrenador ha matizado que es una medida de prevención, ya que no dio positivo o negativo. “A veces hay errores y puede pasar. Ojalá que no haya nada y pueda estar con nosotros mañana”, afirmó Zidane.

Se realizan pruebas de coronavirus a todos los jugadores 48 horas antes de cada partido y este test es el que ha fallado con Vinicius.