Alejandro Sánchez Palomero: “Quedarme en casa no es lo peor que me ha pasado, intento ser positivo”

Hay personas más que acostumbradas a superar las adversidades y Alejandro Sánchez Palomero es uno de ellos. Después de las experiencias que ha vivido, que se retrasen unos Juegos por los que llevaba tanto tiempo luchando se lo toma como siempre con la mejor actitud: “Tendré un año más para mejorar”. –Para un deportista que está normalmente tanto tiempo al aire libre, ¿cómo ha llevado esta situación? –Me lo he tomado con una actitud bastante positiva. Me dicen que me tengo que quedar en casa, pues me quedo. Me encantaría salir, pero ¿qué derecho tengo a quejarme estando bien de salud y pudiendo medio entrenar? Me encantaría ir a nadar, pero la salud es lo más importante. Tengo la suerte de tener en casa rodillo y cinta y hay que adaptarse. –¿Qué entrenamientos ha podido hacer en casa hasta que ha podido salir a la calle? –Yo creo que de media hago un par de horas. Carrera, bici, ejercicios... dependiendo del día. Mi entrenador me pasa entrenamientos adaptados y eso es lo que voy haciendo. –¿Se atreve a pensar en un posible regreso del deporte en general y del triatlón en particular? –No lo sé, ya se ha dicho de todo. Parece que desde el CSD ya se lo van planteando, pero no es una decisión a corto plazo. Los entrenamientos parece que ya vamos a poder salir y dentro de un tiempo hasta ir a los centros de tecnificación, pero lo que veo más complicado es recuperar las competiciones. No solo por los propios deportistas sino por todo lo que rodea de organización, hostelería...

“Dolió un poco el retraso de los Juegos, pero era lógico. No tenía sentido celebrarlos con la gente muriendo y me lo he tomado como un año más para mejorar”

–Después de mucho tiempo luchando por volver a los Juegos Olímpicos en otro deporte y clasificarse, se han pospuesto. ¿Cómo se tomó la noticia –Siendo sincero, me dolió un poco porque era algo por lo que llevaba muchos años luchando. Desde que dejé la natación y empecé en el triatlón veía el sueño cada vez más cerca, pero por encima de todo está la salud de la gente. Qué menos que parar y mirar hacia adelante. Los Juegos Olímpicos son la celebración deportiva más grande que existe y no tendría sentido hacerlos con gente muriendo. Es una decisión lógica y me lo tomo como que tendré un año más para mejorar. –En el aspecto meramente deportivo, ¿cómo cree que le va a venir? –Creo que mejor, sinceramente. Como te decía, tengo la esperanza todavía de mejorar cada año, especialmente a nivel de carrera, aunque también es verdad que voy a ser un año mayor y ya no soy de los más jóvenes del circuito, aunque hay otros más mayores. Prefiero ser positivo, porque no puedo hacer nada.

“Desde mi humilde punto de vista intento aportar a los demás todo lo que pueden llevarse. Aunque soy alguien normal que lucha por sus deseos con mucho trabajo”