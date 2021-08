Alejandro Sánchez Palomero, paratriatleta salmantino: “Voy con la opción de medalla y con la expectativa de poder conseguirla”

Un accidente de moto dejó a Alejandro Sánchez Palomero sin movilidad en su brazo derecho, pero no supuso un impedimento para cumplir un sueño: llegar a los Juegos Paralímpicos y conseguir una medalla. El salmantino, creció en Salamanca, aunque se marchó a Mallorca para dar un salto de calidad a su carrera deportiva y dedicarse profesionalmente al deporte. Empezó con la natación, disciplina que le dio la oportunidad de acudir a Pekín 2008 y Londres 2012, aunque este año participará como paratriatleta.

–Dedicado a la natación profesional desde 2003. ¿Pensó llegar a los Juegos Olímpicos que acabaron siendo Paralímpicos?

–Al principio siempre piensas en llegar a competiciones importantes, pero los Juegos no fueron mi objetivo antes del accidente. Sí que fue al poco de empezar natación y ver que la progresión iba creciendo pues se me planteó la opción de poder acudir, lejana e ilusionante, eso sí.

–Con dos Juegos a la espalda y opción de más, dejó el deporte en 2013. ¿Qué le hizo volver?

–Fue una decisión dura porque el año previo a los Juegos salió una normativa que me impidió nadar a gusto, tuve que meter el brazo dentro del bañador e hicimos muchas reclamaciones. Hubo mucho desgaste psicológico y decidí dejar el deporte. Pero me di cuenta que había un vacío en mi vida que no lo llenaban otro tipo de cosas, no era feliz con lo que hacía. Empecé de nuevas el triatlón porque era un deporte que se estrenaba en Río a nivel paralímpico.

–Volviendo a la juventud... ¿Dudó el tener que ir a Mallorca para formarse?

–No, yo tenía claro que me quería ir de Salamanca porque las circunstancias y las condiciones para entrenar natación de alto nivel ni estaban ni siguen siendo positivas, faltan posibilidades para los clubes de natación, faltan instalaciones. Sí que pensé que de irme sería a un centro de alto rendimiento como Madrid o Barcelona, pero me contaron que la opción de ir a Mallorca estaba abierta porque se iba a abrir un nuevo centro con personas de discapacidad física y en cuanto les conocí me fui para allá.

–Estos son sus terceros Juegos, ¿cómo fue la experiencia en los anteriores?

–Es brutal, algo diferente a lo que puedas vivir en otros campeonatos por muy grandes que sean. Vivir en la villa, rodeado de deportistas, en un entorno deportivo, compartir ese espacio con personas de otros países, otras disciplinas, otras discapacidades, es increíble. Pekín fue especial por cómo se volcó el pueblo chino en las instalaciones y también porque era un ejemplo, ya que el deporte para personas con discapacidad estaba muy integrado.

–Ganó el bronce en Pekín y tiene posibilidad de medalla en Tokyo...

–Ganar la medalla fue un sueño, una alegría y una satisfacción. Yo voy con la opción de medalla y con la expectativa de conseguirla, otra cosa es que la competición no salga como quieres, pero yo voy a por todas. Estaremos justos, muy igualados porque del tercero al quinto puede pasar cualquier cosa, pero lucharé por subir al podio.

–Al finalizar Tokyo... ¿Qué tiene en mente?

–Lo primero que haré será desconectar un poco con mi familia. Tampoco puedo mucho porque el 25 de septiembre tenemos que campeonato de Europa de triatlón, pero luego vacaciones, eso lo tengo claro. Al final el sacrificio que hacemos este tiempo es dejar de pasar mucho tiempo con los nuestros y quiero recompensárselo.