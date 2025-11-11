Alcaraz remonta a Fritz en una batalla épica y roza las semifinales de las ATP Finals El murciano vence al estadounidense tras casi tres horas de intenso tenis (6-7, 7-5, 6-3) y queda a un solo triunfo de cerrar la temporada como número uno del mundo

El tenista español Carlos Alcaraz se impuso este martes al estadounidense Taylor Fritz en la segunda jornada de la fase de grupos de las ATP Finals de Turín, que se disputan en pista dura y bajo techo. El triunfo, logrado tras casi tres horas de juego (6-7, 7-5, 6-3), deja al murciano a las puertas de las semifinales y a un solo paso de asegurar el número uno mundial al final del año.

Alcaraz sobrevivió a un gran Fritz, que exhibió un nivel altísimo desde el inicio. El español, sin embargo, supo resistir en los momentos clave y aprovechar su oportunidad en el tramo final del segundo set para iniciar una remontada que culminó con un brillante tercer parcial. Su clasificación matemática para semifinales dependerá del duelo entre Alex De Miñaur y el italiano Lorenzo Musetti, programado para el turno de noche.

El encuentro, el más largo del torneo hasta la fecha, ofreció un gran espectáculo. Ambos jugadores mostraron su mejor tenis, pero la determinación del murciano al resto en el segundo set y un tercer set casi perfecto —con 12 golpes ganadores y solo 5 errores no forzados— inclinaron definitivamente el partido a su favor.

El arranque ya anticipó la dureza del choque: los dos primeros juegos se extendieron casi veinte minutos, con oportunidades de ruptura para ambos. Alcaraz logró romper en el tercer juego, pero Fritz respondió de inmediato para devolver la igualdad. El equilibrio se mantuvo hasta el 'tie-break', donde el estadounidense se mostró más sólido y cerró el primer set por 7-2.

Lejos de venirse abajo, Alcaraz elevó su nivel en el segundo parcial. Mantuvo la calma en los momentos de mayor presión —salvando dos bolas de rotura en el 3-3— y, con 6-5 en el marcador, aprovechó su ocasión para romper el saque de Fritz y llevar el partido al set definitivo.

Con el impulso de la remontada, el español arrancó la tercera manga con autoridad, dominando los intercambios desde el fondo y reduciendo sus errores al mínimo. En el sexto juego, un 'break' decisivo le dio ventaja (4-2), que consolidó sin titubeos hasta cerrar el encuentro con su servicio (6-3).

La victoria, tras dos horas y 50 minutos de intensa batalla, refuerza la candidatura de Alcaraz al título y lo mantiene en plena lucha por terminar la temporada como número uno del mundo. Su próximo rival será Lorenzo Musetti, un duelo que podría afrontar ya como líder de grupo, dependiendo del resultado del partido de De Miñaur.