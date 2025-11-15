Alcaraz llega intratable a la final ante Sinner El español y el italiano arrollaron en semifinales a Auger-Aliassime y De Miñaur

Carlos Alcaraz fulminó (6-2, 6-4) al canadiense Félix Auger-Aliassime para alcanzar por primera vez la final de las Finales ATP, donde se medirá este domingo contra el italiano Jannik Sinner, quien cumplió antes e igualmente contundente contra el australiano Alex de Miñaur (7-5, 6-2).

Alcaraz no dio opción a un Auger-Aliassime experto en pista cubierta, pero que encajó su quinta derrota seguida en duelos con el español. El murciano sirvió la final deseada por todos, incluso por los protagonistas, los dos mejores del mundo, dos amigos y rivales que vienen acaparando el Circuito los dos últimos años.

Será el decimosexto Alcaraz-Sinner, 10-5 para el español y 8-1 en los últimos nueve, finales y lucha de titanes por el 'Grand Slam', ahora por la corona de Maestro que defiende en Turín el ídolo local. Sinner añade su condición de favorito en pista cubierta, en la cual acumula 30 victorias seguidas, para tratar de frenar a un Alcaraz que, después de asegurar el número uno, busca la guinda al 2025.

El de El Palmar empezó agresivo y no tardó en minar el saque de Auger-Aliassime, apuntándose el primer set con dos 'breaks' y salvando una bola de rotura en el quinto juego. El canadiense ofreció más resistencia en el segundo acto, y ninguno dio opción con su saque hasta que Alcaraz dio el golpe al resto, para romper y avanzar a la final de Turín, en busca de su noveno título de la temporada.

El murciano aspira a ser el tercer español 'Maestro' en la ATP, tras Manuel Orantes y Alex Corretja, en la cita que reúne a los ocho mejores del mundo. Los dos mejores acudieron al partido definitivo, con la misma autoridad un Sinner que se apuntó la primera semifinal este sábado. Sobre la pista dura del techado Inalpi Arena, se veían las caras dos jugadores con un bagaje desigual.

En sus enfrentamientos directos, el 12-0 favorable a Sinner había copado multitud de análisis antes de que empezasen los peloteos. Sin embargo, De Miñaur salió sin complejos al recinto turinés y salvó un 15-40 en el juego inaugural al saque. Además, en el juego siguiente tuvo un 0-40 a su favor, que Sinner levantó con sus primeras muestras del recital que estaba por llegar con sus servicios.

El partido siguió con intercambios de muchos quilates y en el séptimo juego (4-3) ya avisó el italiano de sus nuevas amenazas, que cuajaron con su 'break' en el undécimo (6-5). De inmediato consolidó Sinner esa ventaja y atrapó la primera manga, dando impulso a una inercia demoledora para su contrincante. Se había puesto tan serio el tenista de San Candido que apenas fallaba un golpe, luciéndose sobre todo en cada revés paralelo. En solo un rato, se puso 4-0 arriba e incluso gozó de dos bolas de quiebre en el quinto juego.

Entonces sacó arrojo De Miñaur para neutralizar ambas oportunidades de 'break', gesto que el público agradeció pese a tener a un compatriota sobre la cancha. De hecho, el australiano no quería bajar los brazos y en el siguiente juego forzó el iguales dos veces y hasta dispuso de una pelota de 'break', pero Sinner la desactivó con un 'ace' a la esquina. El número dos del mundo volteó ese escenario, se colocó 5-1 arriba y aceleró hacia la victoria, billete a su tercera final seguida en este 'Torneo de Maestros'.

