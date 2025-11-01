El Albense se lleva un vibrante derbi frente al FS Salamanca (3-2) El equipo de Alba de Tormes se pone a 1 punto del conjunto capitalino en la clasificación

El Piensos Durán Albense se llevó un derbi vibrante (3-2) ante el FS Salamanca en un encuentro intenso y de poder a poder, fiel a la rivalidad que ambos mantienen desde hace años. El equipo de Alba de Tormes volvió a mostrarse sólido en casa y logró una victoria que le permite alcanzar los 13 puntos, quedándose a solo uno de su vecino salmantino en la clasificación.

El choque comenzó con ritmo alto y pronto se movió el marcador: Juan Piña adelantó a los locales en el minuto 7, aunque la respuesta fue inmediata con el tanto de Dani Montes apenas un minuto después. Tras el descanso, el Albense volvió a golpear de salida. Jorge Blázquez, con dos dianas consecutivas (21' y 25'), rompió el equilibrio y encendió la grada.

El FS Salamanca recortó distancias por medio de Alejandro Marcos (29'), pero el marcador ya no se movería pese a los intentos visitantes. Triunfo trabajado y con sabor especial para un Albense que se reafirma como uno de los equipos más en forma del grupo, con cuatro victorias en las últimas cinco jornadas.