Acento charro en el mayor hito del rugby español del siglo

El histórico triunfo de la selección española de rugby frente a Portugal (33-28) que le ha dado 24 años después el billete para disputar un Mundial tiene acento salmantino: Víctor Sánchez. El jugador de Tejares —que saltó al campo a los 68 minutos sustituyendo a Mora y que milita en El Salvador de Valladolid— culminó una carrera de 18 años, que arrancó “sin esperarlo”, con 16 años en el instituto en Salamanca y que le ha regalado su momento más brillante con 34 el pasado domingo en Madrid.

–¿Ha sido capaz de digerir la hazaña conquistada por usted y su equipo: España se clasifica por primera vez para un Mundial en este siglo?

–Creo que no. Yo, al menos, no he digerido todo lo que nos ha pasado; me voy haciendo una idea y todo se nos va haciendo cada vez más real porque lo que nos ha pasado parece un sueño.

–Cuando llega el final del partido, ve el resultado y sabe que ha metido a España en el Mundial, ¿qué es lo primero que se le vino a la cabeza?

–No lo sé muy bien; no lo tengo muy claro porque fue una avalancha de sensaciones y de público. Sí sé que me abrazaba y recordaba todo lo vivido, los momentos tan duros que hemos pasado para crecer y acabar llegando a este momento. No me dio tiempo a pensar mucho más porque todo pasó rápido.

–¿Recuerda que hacía en 1999, cuando España jugó en Gales su último Mundial?

–Pues lo que sé es que no sabía qué era el rugby. En ese momento daba mis últimos coletazos en el judo, que era el deporte que siempre había practicado de pequeño, y sabía cómo era el balón de rugby porque tenía una forma extraña.

–En 24 años le ha dado tiempo a pasar de no saber qué era el rugby a ser parte importante del hito conseguido: ¿qué pasó entre medias?

–Pues pasó que, en el año 2003, en el que yo cursaba Primero de Bachillerato, llegaron a una clase de educación física dos tipos que se llaman Pablito Torres y Chuchi Máquina y nos contaron qué era el deporte del rugby, nos lo enseñaron de manera práctica y finalmente nos ofrecieron ir a un entrenamiento a probar. Mis amigos y yo decidimos ir... y mira. De ese primer entrenamiento, pasamos a jugar y lo hicimos muy bien, nos metimos en el Campeonato de España eliminando al que ahora es mi equipo, El Salvador, además di el estirón y eso provocó que la selección regional se fijara en mí y llegó todo lo demás. Se puede decir que de ese entrenamiento a meter a España en un Mundial 24 años después [risas].

–Llegamos a este punto, con el billete para Francia 2023 en la mano, ¿cuál es su perspectiva?

–Pues en mi caso no sé qué decirte. Yo ya soy mayor y voy un poco temporada a temporada, queda año y medio para el Mundial un mundo por mi condición de veterano. Ojalá se dé, pero mis objetivos están marcados en el corto plazo. Yo disfruto mucho de lo logrado porque he estado en el proceso de estos cuatro años para clasificarnos; estuve en los Juegos, pero no fui olímpico y esto sí que lo siento mío, es el triunfo más importante de mi carrera.

–Dice Battaner en su opinión que hay que el rugby español tiene que aprovechar el tren que se fue en el 99, ¿está de acuerdo?

–¡Claro! Creo que España tiene que aprovechar esto, tenemos que crecer, profesionalizarnos, y que la clasificación para un Mundial se convierta en rutina y no sea algo excepcional.