Si finalmente se pueden celebrar el próximo verano en Tokio los Juegos Olímpicos que tendrían que haber sido en este 2020, el atletismo salmantino aspira a tener allí dos representantes. Álvaro de Arriba, que ya estuvo con los mejores del mundo en 2016 en Río, puede encontrarse en Japón a su paisano Mario García Romo. A sus 21 años, tiene todo el derecho del mundo a soñar con los pies en el suelo por su progresión meteórica y sus condiciones, que le han llevado a completar unos meses espectaculares en el campo a través de Estados Unidos, siendo el más destacado en su conferencia universitaria. “Es verdad que es un objetivo muy optimista, pero mentiría si dijera que no es el principal. Los Juegos Olímpicos son cada cuatro años y no puedo dejar escapar la oportunidad de estar en el equipo nacional. Primero pelearé por conseguir la mínima y después por lograr un buen puesto en el Campeonato de España”.

Después de varias competiciones de alto nivel en Estados Unidos, Mario pasa unos días en Salamanca antes de regresar a comienzos de 2021. “Esta es mi tierra y me viene muy bien estar con la familia y los amigos dentro de lo que se puede en esta época. Me rejuvenece”, dice a pesar de su juventud.

Lo que ha hecho en Estados Unidos es digno de mención y lo valora muy positivamente, como no podía ser de otra manera: “Estoy muy contento porque ha sido un año especial en lo deportivo y en lo personal, por no poder venir a casa. Me dediqué a entrenar y preparar el Campeonato de la Conferencia y ganarlo fue una recompensa que me da mucha confianza de cara a la próxima temporada. He visto que entrenando bien puedo conseguir grandes cosas”, asegura.

Al salmantino no le dan miedo las expectativas que ha creado: “Todo lo que se diga de mí es una motivación. Hago esto porque me gusta. Y será porque algo estaré haciendo bien”.

Mario ya tiene en mente las próximas metas, que son muchas: los campeonatos de la NCAA en pista cubierta y de campo a través, y después el del aire libre y el Campeonato de España, siempre con los Juegos en el horizonte. En principio, luchará por la mínima en los 1.500, ya que la de los 5.000 es sumamente dura. Por ganas, trabajo, clase y motivación no va a quedar. Quién sabe, quizá el próximo verano haya dos atletas llevando el nombre de Salamanca por Tokio en lo más alto del deporte mundial.