25 años de la histórica noche para Salamanca

Hoy se cumplen 25 años de una de las mayores gestas del deporte salmantino en toda su historia: el ascenso de la Unión Deportiva Salamanca a Primera División tras vencer 0-5 en el Carlos Belmonte al Albacete, remontando el 0-2 de la ida en el Helmántico que había cortado de golpe la confianza de miles de aficionados. Muy pocos tuvieron el privilegio de verlo en directo: algo más de un centenar de valientes que acudieron a tierras manchegas y los privilegiados que tenían entonces Telemadrid, que retransmitió el encuentro, aunque según fueron pasando los minutos los bares que dieron la señal se fueron llenando de ‘creyentes’.

Aquella noche, el Salamanca de Juanma Lillo culminó un viaje de ensueño que había comenzado un año antes subiendo a Segunda y llegando a la máxima categoría a las primeras de cambio, y haciéndolo además con un atractivo fútbol. Dos de los protagonistas de la gesta, Miguel Torrecilla y José Agustín Cenzual ‘Sito’, reconocen que a pesar del tiempo pasado tienen todo lo vivido en aquellas horas muy presente. “Es inevitable. Cuando te encuentras con compañeros de aquella época en la que coincidimos con Lillo o he vuelto a a Albacete con otros clubes sale aquel partido. Fue algo histórico que ha quedado para siempre en la memoria y que nos provoca mucho orgullo”, explica el excentral de Morille y actual director deportivo. Su compañero en la zaga de aquel día va más allá: “Son momentos especiales que se te quedan en la memoria aunque pasen muchos años. Tengo la película no solo del partido, sino de lo que pasó antes y después, muy presente en la mente. A mí, y creo que a mis compañeros es el partido que más se me quedó clavado, no se nos olvidará nunca”.