El Aquimisa se impone con suficiencia al potente Innova (80-49)

No era un partido fácil inicialmente para los de Isidro Álvarez, porque Innova Chef llegaba a Carbajosa como uno de los equipos que mejor rendimiento está teniendo esta temporada, pero los de Aquimisa salieron entonados y desde el primer momento marcaron distancias en el marcador. El equipo zamorano no pudo nunca ponerse por delante en el marcador porque los jugadores locales no daban tregua: Arturo Cruz llevaba la batuta y tanto Chris Kendrix como Rafa Casanova se convertían en los baluartes ofensivos una vez más del equipo dirigido por Isidro Álvarez. Muy importante también la labor de Dudu en defensa, y del juego interior que sumaron 21 rebotes defensivos más que su rival y el doble de rebotes ofensivos.

Probablemente se ha visto en Carbajosa el partido más serio y completo de Aquimisa, sobresaliente en todas las facetas manteniendo el nivel y sin permitir acercarse en el marcador a su rival de este domingo.

El técnico charro aprovechó las circunstancias para rotar a los 12 jugadores convocados y darles protagonismo en una victoria que se antojaba fundamental para afrontar los próximos encuentros que marcarán la clasificación final de esta temporada.

