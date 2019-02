Pauleta en la ciudad: "Siempre estaré disponible por si el Salamanca necesita mi ayuda

Pedro Miguel Carreiro Resendes (28 de abril de 1973, Ponta Delgada, Portugal), más conocido como Pauleta, es un mito para los salmantinos amantes del fútbol. Ayer regresó a Salamanca, esa ciudad donde fue su trampolín hacia una carrera internacional de éxito y donde dejó una huella imborrable con tardes memorables en el estadio Helmántico. Ahora es el encargado de formación de la Federación Portuguesa de Fútbol y lleva las categorías inferiores desde las sub15 a la sub 21. Le gustaría colaborar con el Salamanca de algún u otro modo y es que algo de él se quedó aquí en la capital del Tormes. Los que le reconocían ayer en una terraza de la Plaza Mayor suspiraban recordando aquella época dorada del Ciclón de Las Azores sobrevolando el Helmántico.

–¿Qué tal el regreso a Salamanca?¿Muchos recuerdos?

–Me hace mucha ilusión venir y es que aquí empezó a despegar mi carrera como futbolista profesional e internacional. Son muchos recuerdos. He venido con mi mujer y estamos visitando los sitios donde yo más estaba. El estadio, la urbanización las canteras en Villamayor, donde vivía, o la Plaza Mayor donde festejábamos los éxitos deportivos.

–¿Cómo ve ahora al Salamanca en Segunda B?

–Espero que este proyecto siga creciendo y que rápido puedan volver a Primera División, o al menos a Segunda. Con este estadio Helmántico tan bonito tienen que estar en una categoría superior. Cuando lo ves tan lindo te entran ganas de volver a jugar. Espero que lo antes posible puedan subir.

–Ahora trabaja para la Federación Portuguesa de Fútbol€

–Sí, soy el responsable de formación. Coordino las selecciones inferiores, desde la sub15 a la sub21. Llevo seis años en la Federación y estoy muy contento.

–El mercado portugués en Salamanca siempre trajo muy buenos resultados deportivos€

–Sí, dejamos buenos momentos. Pero lo importante es que el Salamanca traiga buenos jugadores sean portugueses, españoles o de cualquier país. Los portugueses han dado mucho a Salamanca.

–¿Estaría dispuesto a colaborar con el Salamanca?

–Sí, por supuesto. Siempre estoy disponible para ayudar en los clubes donde he estado. Y es que de Salamanca guardo muy buen recuerdo. Yo ahora estoy en la Federación Portuguesa de Fútbol pero siempre estaré disponible por si necesitan mi ayuda.

–Por la cercanía, Salamanca es un buen destino para futbolistas portugueses€

–Sí, la adaptación es muy rápida. Si el Salamanca sube a Segunda División muchos jugadores portugueses de calidad estarían dispuestos a venir aquí. Sería muy apetecible para cualquier jugador de Portugal.

–¿Cuándo volverá Pauleta por el Helmántico para ver un partido?

–Tengo muchas ganas de ir a ver un partido. El año pasado estuve aquí con César Brito y es que estaba en Guarda con la selección portuguesa pero no coincidió para ver un partido en directo. Y ahora he venido a pasar San Valentín a Salamanca con mi mujer pero no puedo quedarme por motivos de trabajo sino sí que me gustaría ir el domingo a ver el partido contra el Deportivo B.

