Induráin se apunta a la marcha Bedelalsa de La Covatilla

Miguel Induráin —cinco veces ganador del Tour y dos del Giro— 21 años después de su retirada se ha decidido a 'debutar' en La Covatilla. El estreno del ciclista navarro en la cumbre del ciclismo charro se fraguó así: "Ya se lo había propuesto otras veces", explica Santi Blanco [exclicista bejarano] a este diario, "y nunca se había dado el caso. Este año se lo volví a preguntar por la amistad que nos uno y me dijo que sí, que le gustaría hacer la marcha Bedelalsa con nosotros...", apunta. Una simple conversación convenció a Induráin para que se estrene en la Sierra de Béjar: "Creo que su presencia le va a dar un impuslo muy grande a la prueba, no sé si hay cuatro marchas de este tipo que superen los mil participantes en toda España y nosotros lo vamos a hacer".

No habrá ni pique ni 'revanchas' pasadas: "He rodado mucho con él en otros sitios, hemos seguido saliendo juntos y lo que quiero y creo es que va a disfrutar descubriendo estas carreteras que en su carrera no pudo pasar; porque en las Vueltas que rodamos por Salamanca o llegamos a Ciudad Rodrigo pero no hizo nunca este recorrido". La presencia de Induráin no será la única de grandes ciclistas de antaño en la sexta edición de esta marcha, que organiza el club Bedelalsa encabezado por su presidente Juan Antonio del Álamo, así la lista se completará con los Cubino, Moisés Dueñas y compañía.

Otro revés judicial al nuevo concurso de traslados de la Junta

Se cumplen 20 años del debut de Solari en la Liga en el Helmántico

Un vecino denuncia haberse atravesado un talón con unas puntas en la zona del Marín