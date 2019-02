Un preparador físico "salmantino", infiltrado en la selección campeona de Asia

Catar se proclamó hace unos días campeona de Asia tras imponerse a Japón en la final y, aunque reconoce que este logro en su carrera es más indirecto que otros anteriores, el preparador físico y recuperador 'salmantino' Gonzalo Rodríguez ha formado parte del cuerpo técnico y médico del combinado del Golfo Pérsico.

Lo ha vivido desde Doha, pero es un perfecto conocedor de cómo ha sido el proceso: "Este premio ha llegado gracias al trabajo y la paciencia, no ha sido flor de un día. Hace 8-10 años que Félix Sánchez se hizo cargo de los equipos de categorías inferiores en Aspire y ha llegado a la absoluta casi con la misma hornada de futbolistas. Ha sido por la paciencia de los dirigentes de la Federación de mantener al entrenador y apostar por el fútbol español. Ha sido un pelotazo grande pero muy merecido.

Este nuevo logro se une a otros que ha logrado Gonzalo en Asia: "Reconozco que es algo más indirecto que los anteriores. Con Irak ya fuimos cuartos en la Copa de Asia y nos clasificamos para los Juegos de Brasil. Ahora no he estado directamente en la expedición, pero es un mérito increíble en el país y para la zona del Golfo Pérsico. Es un triunfo histórico y se está celebrando como el acontecimiento de más repercusión de toda la historia del país".

Xavi Hernández, el laureado futbolista español, apostó por Japón y Catar para el título de campeones de Asia y el preparador físico explica que no fue algo aventurado: "Lleva unos años en Catar y sabe cómo se está trabajando y conoce a los jugadores y el fútbol asiático. Que apostara por Japón era lógico por ser una de las favoritas, y al hacerlo por Catar, si no conoces el torneo podía parecer arriesgado, pero si estás aquí podías intuir que al menos llegaría a semifinales y a partir de ahí podía ganar o perder".

Catar organizará el Mundial en tres años y Gonzalo Rodríguez hace de adivino, pero con conocimiento: "Catar va a ser entonces una selección muy preparada y competitiva. Ya vaticiné hace unos años que al menos va a llegar a los cuartos de final y os apuesto lo que queráis. Son jugadores que van a llegar a ese momento en su plenitud y todavía van a seguir creciendo. Está todo muy bien organizado y próximamente van a jugar la Copa América".

Los éxitos no son casualidad por los años de trabajo de la Academia Aspire y Aspetar, donde trabaja directamente "proporcionando a los cuerpos médicos, preparadores físicos, recuperadores... Algo fundamental es la confianza que tienen los dirigentes hacia todo lo que es Aspire y poco a poco se están viendo los frutos. Con una generación muy parecida Catar ya fue campeón de Asia sub 19 y para los que trabajamos aquí no es algo extraño, aunque sí impactante".

