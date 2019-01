Buenas sensaciones de Álvaro de Arriba y Óscar Husillos en su toma de contacto

La pista cubierta 'Carlos Gil Pérez' acogió su primera gran cita de la temporada con la presencia de dos destacados atletas del panorama nacional: el salmantino Álvaro de Arriba y el palentino Óscar Husillos. Pese a ser su toma de contacto con la pista, los dos demostraron que su preparación para los ambiciosos objetivos tanto bajo techo como al aire libre van por buen camino. Además, y ya que la tarde albergaba varios Campeonatos de Castilla y León de distintas categorías, el resto de atletas charros la redondearon consiguiendo numerosas medallas compitiendo en casa.

Los principales focos estaban puestos en Óscar Husillos, que hace un año logró en este mismo escenario la mejor marca española de la historia en los 300 metros con 32.39. El atleta del Adidas reconocía en los días previos que llegaba algo más corto en su preparación, pero aún así logró 33.14, el segundo mejore registro de todos los tiempos en el atletismo nacional. Un rato antes, y aunque tuvo un problema con la salida, venció en los 200 metros con una marca de 21.45

Por su parte, Álvaro de Arriba se puso a prueba en los 400 metros, en los que se alzó con la medalla de oro con un registro de 47.87. El salmantino tuvo la oportunidad de coger sensaciones de cara a los próximos meses, en los que tendrá importantes metas que cumplir.

No fue el único atleta de la provincia que se proclamó campeón de Castilla y León: Carlos Sánchez (Caja Rural-Atlético Salamanca) en la longitud absoluta, Lidia Vicente (La Armuña) en los 300 metros sub 16; Pilar García (Ciudad de Peñaranda) en los 800 metros máster, Nuno Muñoz (Caja Rural-Atlético Salamanca) en los 400 metros sub 23, y Jaime García Seco (Ciudad de Peñaranda) en los 400 metros sub 18 también fueron los mejores. El burgalés Álvaro Cubillo, importante puntal del Caja Rural-Atlético Salamanca, también se hizo con la medalla de oro en los 1.500 metros.

Además llegaron numerosos metales de plata y bronce para otros atletas salmantinos en las distintas categorías. La 'Carlos Gil Pérez' no para su actividad y hoy mismo acogerá la primera jornada de los Juegos Escolares. El próximo fin de semana también será muy completo, con el Provincial y el III Control Autonómico el sábado día 2 de febrero, y la segunda jornada de Escolares el domingo. Servirán como inmejorable aperitivo para el plato fuerte de la temporada: el Campeonato de España sub 23 de los días 9 y 10 de febrero.