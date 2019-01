Santolino, sobre el accidente: "No recuerdo nada, por cómo estaba la moto debí impactar con una roca"

El piloto de Guijuelo, Lorenzo Santolino, intervino este martes en el programa de Teledeporte para hacer un balance de su breve pero intensa experiencia en el Dakar y de su estado de salud tras el accidente que sufrió en la sexta etapa. "Me han bajado a planta hace unas horas. Ahora tengo menos dolores", comentaba. Santolino tuvo palabras de agradecimiento para el hospital de Lima en el que áun se recupera: "Me han tratado muy bien". También para la organización del Dakar: "El helicóptero vino muy rápido a ayudarme". Y para Adrien van Beveren, el piloto que lo auxilió.

Santolino sigue sin recordar el momento del accidente aunque sí los momentos anteriores de la etapa. "Me acuerdo que habíamos acabado la zona de dunas. Entramos en una pista que era como el valle de un río y a partir de ahí no me acuerdo de nada", confiesa. "Por como estaba la parte delantera de la moto debí impactar con una piedra a una velocidad media-alta", apuntaba el piloto.

Sobre su vuelta a España ha confirmado lo que contaba ayer su padre a este diario y es que por precaución no podrá volar "hasta dentro de seis días". Tendrá que seguir con el collarín cerca de dos meses más "hasta que cicatricen las fisuras de las vértebras". Para el piloto, el Dakar ha acabado con "sabor agridulce", aunque matiza que "hasta la caída estaba disfrutando mucho".

