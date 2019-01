Santolino es evacuado en helicóptero tras sufrir una fuerte caída en la sexta etapa del Dakar

Lorenzo Santolino ha tenido que abandonar en a sexta etapa del Dakar tras sufrir un accidente por el que ha tenido que ser trasladado en helicóptero. El piloto salmantino ha sufrido una fuerte caída en el kilómetro 33 de la etapa de este domingo por la que ha tenido que ser evacuado en helicóptero. Según las primeras informaciones, Santolino está consciente y siendo atendido por los servicios sanitarios.





