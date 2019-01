Santolino 'se sale' en su primera gran etapa del Dakar

Lorenzo Santolino ha firmado su primera gran etapa en el Dakar, en la segunda que disputa. El salmantino ha terminado, según la clasificación oficial de la organización, en el puesto 12 la etapa, metido de lleno entre los mejores, y asciende una docena de puestos en la general: del 25 al 13. Todo en un día 'puro Dakar', con protagonismo total de la arena y las dunas. Es el segundo español clasificado, sólo superado por el líder, Joan Barreda, y es el mejor debutante del rally.

La segunda etapa era la primera 'de verdad' de esta edición 2019 con 342 kilómetros de especial. En contra de lo habitual, los coches saldrían delante de las motos. Los pilotos de la categoría de dos ruedas se iban a encontrar más marcas y trazas del rumbo correcto, pero también el terreno más machado por el paso de los coches, lo que complicaría pasar las dunas.

Santolino ha partido en el puesto 25, el que obtuvo en la primera etapa, en la que se cayó y tuvo varios errores de navegación. Al final, salir atrás le ha beneficiado porque tenía trazas de otros pilotos, pero ha demostrado un enorme ritmo, especialmente en las dunas. Desde el primer control de paso, ha destacado en los primeros puestos. Marcó el octavo tiempo en el primer 'way point', el séptimo en el segundo, décimo en el tercero y undécimo en el cuarto, superando a muchos pilotos con más experiencia. Y ahí se ha quedado al final de los 341 kilómetros.

"Ha ido bastante bien, he pasado a unos cuantos pilotos, he encontrado un buen ritmo. La mano derecha sin problema, la izquierda me molesta bastante al coger el embrague, así que he tenido que intentar cambiar sin embrague, y cuando lo tengo que usar, con toda la mano. No ha pasado nada, he podido rodar bien, aunque cuando pillo algún bache en terreno duro lo noto. En las zonas de arena me lo he pasado bien, he rodado a buen ritmo, y en las duras he conservado un poco más. Contento", ha dicho nada más terminar.

Matthias Walkner (KTM) ha sido el ganador de la segunda etapa, quitándole la victoria a Ricky Brabec en los últimos kilómetros de la especial, por 22 segundos, después de pisarle los talones al piloto de Honda durante toda la especial. Tercero ha sido Joan Barreda (Honda) que se mantiene líder de la general por delante de Walkner y Brabec.

La tercera etapa se disputa este día 9 de enero entre San Juan de Marcona y Arequipa. Es una de las más largas de este año con 331 kilómetros de especial y otros 467 de enlace (798 en total). Llevará la carrera a una nueva zona de dunas, Acari, y la arena volverá a ser protagonista.

