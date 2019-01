Santolino, puesto 25 y una caída para empezar

Lorenzo Santolino ha tenido un contacto entretenido con el Dakar. Tras la salida protocolaria, turno este día 7 de enero para la primera etapa de competición, en la que el salmantino ha terminado en el puesto 25 de 138 motos. Ha sido el quinto español en línea de meta tras una etapa en la que ha pagado un poco la inexperiencia, y un poco la inactividad

La arena ha sido protagonista del primer día de competición, con una dificultad añadida: se salía en orden inverso motos y quads, con lo cual Santolino, que tiene el dorsal 63, salía pronto y lejos de los favoritos. El día se ha complicado con un retraso de cerca de media hora en la salida de los pilotos. Una vez en carrera, Santolino ha pagado el parón del último mes y ha cometido algunos pequeños errores al leer los instrumentos. Sobre el terreno, dunas pequeñas y un río, ha sufrido una pequeña caída en la que se ha hecho algo de daño en las manos, pero sin consecuencias.

"La prólogo, básicamente todo duna pequeña y una zona de río, con una interzona de bastante polvo. He cometido algún error al inicio, quería no correr demasiado, es el primer día y llevo un mes sin hacer 'road books', y he hecho dos o tres errores pequeños que he rectificado rápido. Luego en una de las dunas pequeñas, cortadas, ya hacia la zona del río, he dado un pequeño salto y he chocado con la pared de la siguiente. Me he caído, pero no ha pasado nada, un poco de dolor en un dedo y la muñeca, pero nada grave. Ahora a comer, descansar y mañana más", ha dicho.

Al final, puesto 25 de 138 pilotos en su primera etapa del Dakar; quinto español por delante de pilotos más experimentados como Laia Sanz y Armand Monleón; y muy cerca de su compañero en Sherco, Adrien Metge. La etapa la ha ganado Joan Barreda (Honda) que le ha metido más de un minuto a Pablo Quintanilla (Husqvarna) y casi tres al tercero, Ricky Brabec (Honda).

Este día 8 de enero, segunda etapa, la primera de gran kilometraje: 342 kilómetros de especial y 211 de enlace entre Lima y Pisco, con protagonismo de la erena y un detalle importante: salen delante los coches, así que las motos se encontrarán el terreno bastante machacado.

