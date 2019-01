Preocupación en el CB Tormes por su quinta derrota consecutiva (55-71)

El CB Tormes tenía marcado en rojo el choque de este viernes en Würzburg contra el Baskonia, pensando ya en la promoción por no descender...No contará como victoria. El conjunto de Zubillaga se descompuso a cada cuarto un poco más hasta acabar encajando una dolorasa primera derrota del 2019 en Würzburg (55-71).



Y eso que el CB Tormes había arrancado el 19, en primera instancia, como un tiro: en concreto de tres. Sikiras abrió el marcador en Würzburg en el choque ante el Baskonia. Tras alcanzar el 9-3. El conjunto charro entró en barrena hasta acabar no solo cediendo la ventaja en cuatro minutos, sino también verse con cuatro puntos abajo: 9-13, concluyó el primer cuarto.



El segundo cuarto no le fue mejor al conjunto charro que inicio el segundo periodo sonado. Un knock out precedido de no se sabe muy bien qué. El caso es que el Baskonia no fue mejor en la lucha cuerpo a cuerpo con el equipo de Zubillaga El conjunto charro se vio diez puntos abajo (13-23) con cuatro minutos jugados. En tan solo dos se coció el hundimiento en el marcador€ Y en mucho menos la reacción. La rotación le dio otro aire al CB Tormes que se movió más rápido y mejor sobre el parqué. Y por esa vía es por la que le llegó la reacción, de la mano de De la Calle con sus seis puntos. El parcial que se encadenó fue de siete puntos. Para ponerse a tan solo tres. La alegría no llegaría a ser completa para culminarse la reacción, y al descanso se llegó con un 26-31.



El descanso no llevó al CB Tormes a recuperar la ventaja perdida en el primer cuarto. Sino todo lo contrario. Cinco minutos exactos de reloj dispararon de manera definitiva al Baskonia. El conjunto vasco, lanzados por Martínez (ocho puntos en este primer tramo del cuarto), le endosó dos parciales de 0-7, encadenados por un solitario lanzamiento desde la línea personal de Sikiras. La precipitación desde la línea de tres vino a ahondar en la herida charra: 29-45 era el marcador al llegar al ecuador del tercer tiempo. El tiempo muerto obligado de Zubillaga provocó la reacción que ya se sabe de memoria Würzburg: el conjunto charro defiende intenso cerca del perímetro y roba. De ahí comienza a manar un baloncesto ágil y eléctrico que le lleva, siempre, a recortar puntos. La reacción fue coral los nueve puntos charros vinieron de la mano de Eihigitor, Moreno y Round. La mitad de los 16 puntos de desventaja recortados... Con el camino a medio recorrer el mal que le afectó en los comienzos le invadió ahora también en la recta final de un cuarto: 38-57. El tiro libre fallado por Miller y el mate a renglón seguido tras un despiste defensivo dejó la imagen de impotencia del partido. El último cuarto tan solo sirvió para certificar la quinta derrota seguida: 55-71.



FICHA TÉCNICA





CB Tormes (9+17+12+17): Round (11), Sikiras (6), Eihigitor (9), Andrew Ramírez (4) y Víctor Moreno (7) -cinco inicial-; Yáñez (4), Adams, De la Calle (6), Rivas (8).



Baskonia (13+18+26+14): Lautaro (3), Sander (3), Ondrej (18), Paukste (8) y Tavario (13) -cinco incial-; Ablaye (2), Royo (6), Martínez (18) y Alex Esteban.