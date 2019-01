El Real Madrid se pierde en la gran noche de Cazorla(2-2)

El Real Madrid se dejó dos puntos (2-2) en la visita este jueves al Villarreal en su aplazada jornada 17 de LaLiga Santander, en una floja noche del reciente campeón del mundo a pesar de que remontó un primer gol de Cazorla a los cuatro minutos, condenado en una mala segunda parte y por el doblete del internacional español.

El centrocampista asturiano, uno de los hombres de Luis Aragonés en aquella conquista continental en 2008, disfrutó como hacía tiempo, tras esa tortura de lesiones como jugador del Arsenal. Su regreso a casa camina por zona empedrada, con el 'submarino' peleando por salir de la zona baja, pero ante el Real Madrid vivió un oasis.

No fue de plena felicidad, porque el empate no saca de pobre al nuevo proyecto en manos de Luis García Plaza aunque sí del descenso, pero Cazorla se sintió de nuevo parte importante del deporte rey. El Madrid jugaba con fuego casi desde que a los 20 minutos había ya dado la vuelta al 1-0. El palo del gran gol de Cazorla, con rosca inalcanzable para Courtois, lo suavizó la respuesta casi inmediata de Benzema y el 2-1 de Varane, pero el Madrid comienza el año cediendo en la lucha por el título, a siete del Barça.

La resaca navideña, con paso por Abu Dabi para los blancos, se notó en especial en defensa. Los tres goles del primer tiempo fueron regalos en el marcaje, con Benzema solo en área pequeña para poner el 1-1 de cabeza. Entraron los nervios en el Villarreal, la situación incómoda y la urgencia por sumar, y con un balón parado a la cabeza de Varane los de Solari pusieron el 1-2 sin despeinarse.

A partir de ahí bajó y mucho el ritmo. El Madrid, con su tercer Mundial seguido y con pocas vacaciones para ponerse al día en liga, no estaba para mucho desgaste. El Villarreal se centró en recuperar la posición atrás, no regalar más y esperar su momento. En el vestuario se quedó lesionado Gareth Bale y le llegó la alternativa a Isco, pero el Madrid jugó en su campo, sin la profundidad del galés, y el malagueño no pudo reivindicarse.

Con descanso para Modric y una falta de ritmo e ideas, el equipo blanco comenzó a sufrir el paso al frente del 'submarino', aunque tuvo una contra clara de Lucas Vázquez en mano a mano con Asenjo y Benzema solo. Los de amarillo insistieron con Samu Chukwueze, encontrando más a Fornals y regalando una noche especial para Cazorla. El centrocampista local apareció para rematar de cabeza el 2-2 que castigaba a un Madrid incapaz de al menos guardar el balón.

El empate sabía a muy poco a un Madrid necesitado en la lucha por el título, pero la reacción tardía, más allá de un disparo lejano de Isco, no inquietó a los locales. Un Villarreal que sale del descenso con este punto, aunque empatado a 16 con el Athletic Club. Mientras, el Madrid sigue su gafe en el inicio del año después de Mundial, más a domicilio, y ve al líder Barça a siete puntos tras 17 jornadas.

VILLARREAL: Asenjo; Layún, Álvaro González, Víctor Ruiz, Jaume Costa; Javi Fuego (Trigueros, min.83), Cáseres (Ekambi, min.63), Fornals, Cazorla, Chukweze; Gerard Moreno (Bacca, min.69).

REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos (Vinicius, min.86), Modric (Valverde, min.64); Bale (Isco, min.46), Benzema, Lucas Vázquez.

GOLES: 1 - 0, min.4, Cazorla. 1 - 1, min.7, Benzema. 1 - 2, min.20, Varane. 2 - 2, min.82, Cazorla.

ÁRBITRO: González Fuertes (C. Asturias). Amonestó a Álvaro (min.45) y Jaume Costa (min.90) por parte del Villarreal. Y a Casemiro (min.41) y Ramos (min.89) en el Real Madrid.